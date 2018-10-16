F-35 в сирийской ловушке. Рискнет ли Израиль репутацией американского ВПК

01:04 18.10.2018 Кетонов Сергей



2 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в Сирию. Передано 49 единиц техники: основные системы обнаружения, наведения, машины управления и четыре ПУ. Зенитный ракетный дивизион С-300П (С-300ПМУ) состоит из командного пункта 55К6Е, станции обнаружения и целеуказания (СОЦ) 64Н6E (91Н6Е) дальностью действия более 300 километров, трех ракетных батарей.



Каждая батарея – в составе одной многоканальной станции наведения ракет (СНР) 30Н6Е (92Н6Е), шести ПУ 5П85ТЕ2 или 5П85СЕ2 и стольких же транспортно-заряжающих машин. Опционально придаваемые средства: всевысотная РЛС 96Л6Е, передвижная вышка 40В6М для антенного поста 92Н6Е.



Поразят "Громом"?



Израильские ВВС будут пытаться уничтожить новые ЗРК сирийской ПВО имеющимися у них средствами. В Хель Хаавир тяжелые истребители F-15 поступили в декабре 1976 года. Их назвали "Бежевый" (модели A/B/C/D). В частях истребительной авиации ПВО 16 перехватчиков F-15A, шесть двухместных УБ F-15B, все самолеты из первой экспортной партии выпуска 1975–1976 годов, более свежие модификации – 17 F-15C и двухместные 19 F-15D из второй партии образца 1980–1981-го.



" Только крайне наивный человек может поверить в то, что ЭПР самолета, в котором содержится 8,5 тонны металлов, в пять раз меньше, чем у вороны или грача "



Что касается ударной авиации: в 1998 году Израиль получил версию F-15E Strike Eagle – F-15I (Ra’am – "Гром"), 25 единиц. Израильские "Громы" отметились в ударах по позициям сирийской армии, сражающейся на своей территории с международным терроризмом.



В 2017 году американский F-15 нарушил воздушное пространство Сирии и сбил БЛА иранского производства. 9 апреля 2018-го пара израильских F-15 из воздушного пространства Ливана выпустила по авиабазе сирийских ВВС T-4 восемь ракет, лишь три достигли цели, остальные поражены силами сирийской ПВО.



В декабре 2016-го израильтяне получили из США первую пару F-35 Lightning II. Всего заказано 50 единиц. Сегодня в ВВС имеется 12 машин – полноценная 140-я эскадрилья Хель Хаавир. Командующий ВВС Амикам Норкин заявил, что Израиль впервые использовал свои F-35 10 мая 2018 года. Самолеты наносили бомбо-штурмовые удары по иранским элитным подразделениям на сирийской стороне Голанских высот.



Если ранее пилоты F-15I Ra’am и F-16I Sufa ввиду большого времени реакции сирийских ЗРК С-200 и возможности подавления целевого канала устаревшего радара наведения (РПЦ) 5Н62В с помощью бортовой станции РЭБ Elisra SPJ-40 свободно поднимались над горной цепью Антиливан на 7000–8000 метров и сбрасывали планирующие малозаметные авиабомбы GBU-39 SDB на 80–110 километров, то при наличии в САР С-300ПМУ-1/2 и достаточно "продвинутых" ЗУР 48Н6 и 48Н6Е2 такой фокус не пройдет.



Один из основных стрельбовых элементов ЗРК С-300ПМУ-2 "Фаворит" – мощная РЛС обнаружения и наведения 30Н6Е2, построенная на базе пассивной фазированной антенной решетки с высокой помехозащищенностью. Она способна захватывать цели типа F-16I (ЭПР истребителя c подвесками составляет 1,7 кв. м) на автосопровождение за 170–180 километров и обеспечивать пуск ЗУР 48Н6Е2 по ним. С учетом применения израильскими летчиками комплекса РЭБ Elisra SPJ-40 дальность может сократиться до 110–130 километров, но безопасно использовать ПУА GBU-39/B все равно не получится. Отсюда вывод: над сирийским ТВД F-16I вынуждены будут работать исключительно в режиме следования рельефу местности на сверхмалых высотах от 30 до 60 метров, что исключает пуск управляемых авиабомб на большие дистанции (от 20 до 100 км), как было до недавнего времени. Потребуется заменить планирующие авиабомбы на тактические ракеты большой дальности Popeye Turbo ALCM, разработанные совместно корпорациями Rafael Advanced Defense Systems Ltd и Martin Marietta.



Эта ракета летает на 320 километров, но ее возможности оставляют желать лучшего: скорость варьируется от 650 до 950 километров в час, а противозенитные маневры могут производиться с перегрузкой не более пяти единиц. Следовательно, у сирийского расчета С-300ПМУ-2, размещенного в ПБУ 54К6Е2, будет масса времени для обнаружения, завязки трассы, захвата и обстрела цели и достаточная уверенность в уничтожении объекта. Ведь зенитная ракета 48Н6Е2, обладая собственным G-лимитом 35–50 единиц, способна перехватывать цели, маневрирующие с перегрузками до 30 g. Внезапное появление Popeye Turbo ALCM из-за радиогоризонта может лишить операторов "трехсотки" времени на ответ. Но этот момент в нашем комплексе отлично компенсируется универсальной 39-метровой вышкой 40В6МД с поднятым антенным постом радара 30Н6Е2, который получает радиогоризонт 38 километров по цели, летящей на высоте 20 метров.



Ракета Popeye Turbo ALCM довольно крупная: стартовый вес – 1360 килограммов, длина – около 6,25 метра, диаметр корпуса – 520 миллиметров. ЭПР оценочно равна 0,1–0,5 квадратного метра, в то время как минимальное ограничение этой величины для С-300ПМУ-2 составляет 0,01. Инфракрасное излучение маршевых двигателей ракет зафиксируют оптико-электронные комплексы 10ЭС1-E, установленные на сирийских "Панцирях-С1". И даже если у "Фаворитов" с отслеживанием Popeye Turbo ALCM возникнут трудности, их ракетно-пушечные напарники доведут дело до конца.



ВВС Израиля обладают изрядным запасом ПРР AGM-88 HARM. И вполне возможно, попытаются использовать это оружие для уничтожения радиоизлучающих компонентов ЗРК С-300 (СОЦ, СНР). ПРР AGM-88 HARM – довольно легкая цель для "Панциря-С1", да и С-300 дополняются специальными системами КБ "Радар" для защиты от противорадиолокационных ракет. При обнаружении пуска ракеты РЛС отключается, в дело вступает ложный передатчик с такими же характеристиками излучения, как у основной РЛС, в итоге ГСН ПРР захватывает ложную цель.



"Невидимка" под прицелом



У израильтян может возникнуть соблазн применить для уничтожения сирийских средств ПВО новейшие истребители F-35. Разрекламированный как практически невидимый и неуязвимый, он якобы дает обладателю абсолютную военную силу. Так ли это и пойдут ли израильтяне на такой риск? Одно дело – подставлять под удар пилотов, другое – репутацию самой дорогой военной программы за всю историю ВС США. Полная стоимость проекта составила 400 миллиардов. Сбитый F-35 станет PR-катастрофой века.



F-35 в сирийской ловушке



Рассмотрим радиолокационные "портреты" боевых самолетов вероятного противника ПВО САР. Нас интересуют фронтальные проекции. Именно под таким ракурсом происходит облучение целей как СОЦ, так и СНР в бою между истребителем-бомбардировщиком и ЗРК.



В основу самолета F-35 положены технологии снижения заметности "Стелс" (Stealth). ЛА спроектирован так, чтобы иметь малую ЭПР, которая в основном связана с формой самолета и использованием в его конструкции материалов, поглощающих радиолокационное излучение. Важное и характерное для истребителей 5-го поколения конструктивное решение, снижающее заметность F-35, – размещение штатного вооружения в отсеках ЛА.



Американцы запретили израильтянам снимать с самолета линзы Люнеберга (четыре установлены по одной на верхней и нижней поверхности крыла, у корня с каждой стороны) якобы для того, чтобы не удалось снять истинный РЛ-портрет F-35 не в Х-диапазоне (от 8 до 12 ГГц, длина волны – 2,5–3,75 см), а например, в дециметровом (15–7,5 см, 2–4 ГГц), в котором работают все обзорные РЛС военного и гражданского назначения. А здесь самолет прекрасно виден. По мнению американцев, пока русские находятся в Сирии, для F-35 существует такая опасность.



Следует отметить, что значительного поглощения радиоволн можно добиться только в сантиметровом диапазоне, гораздо сложнее – в дециметровом. Сделать объект малозаметным в метровом диапазоне, когда длина волны сравнима с собственными размерами объекта, изменением его формы в принципе невозможно. Сомнительно, что ЭПР F-35 соответствует заявленным характеристикам хотя бы отчасти, иначе он не будет виден на радарах Х-диапазона. Структурные композиты в F-35 составляют 35 процентов веса планера (от 25% – в F-22). В большинстве своем это бисмалеимид (ИМТ) и композитный эпоксидный материал. F-35 – первый серийный ЛА, включающий структурные нанокомпозиты, а именно: армированную углеродной нанотрубкой эпоксидную смолу. Остальные 65 процентов "сухого веса" самолета приходятся на алюминиевые, титановые и стальные сплавы. Только крайне наивный человек может поверить в то, что ЭПР самолета, в котором содержится восемь с половиной тонн токопроводящих металлов от меди до стали, в пять раз меньше, чем, например, у вороны или грача с ЭПР 0,0047 и 0,0048 квадратного метра соответственно, "планер" которых на 100 процентов "выполнен" из диэлектриков.



Как бы инженеры Lockheed Martin ни старались "рассеять" и "поглотить" радиоволны от прицельных станций, все равно ЭПР будет значительной. Вероятнее всего, реальная ЭПР F-35 средняя между параметрами B-2 и F-117. То есть в данном случае можно говорить не об истиной ЭПР, а о ее эквиваленте.



На самолете установлен комплекс РЭБ BAE Systems AN/ASQ-239 (Barracuda), предназначенный для подавления одновременно большого количества целей со срывом наведения ЗРК, ЗА, оружия класса "воздух-воздух" и для дезинформационного воздействия на радиолокационные посты дальнего обнаружения, наведения и целеуказания. Комплекс с высоким суммарным энергетическим потенциалом уменьшает радиус опасного сближения с РЛС, когда возрастающий сигнал, отраженный от воздушной цели, начинает превышать уровень создаваемой помехи (шумовой маскирующей или ответной имитирующей) и подавляемая РЛС осуществляет захват цели и подготовку данных для стрельбы.



Дивизионы ЗРК С-300, размещаемые в Сирии, могут быть опционально доукомплектованы радарами L-диапазона (1–2 ГГц) с длиной волны от 15 до 30 сантиметров. Такими, как "Противник-ГЕ" с радиусом действия 400 километров и "Гамма-ДЕ" – до 300 километров, рассчитанными на обработку малозаметных целей. Их способность видеть стелс-объекты связана с тем, что в L-диапазоне они имеют бо?льшую ЭПР, чем в Х-диапазоне.



Кроме того, как считают западные эксперты, работающая в УКВ-диапазоне РЛС "Небо" также обладает повышенной чувствительностью к целям-"невидимкам". На Западе в целом не отрицают эффективность обзорных радаров L-диапазона в составе комплекса С-400 для раннего обнаружения таких ЛА, как F-35, но указывают, что данные радары не могут выполнять точное наведение ракеты на цель, требуется инфракрасная или активная РЛ ГСН миллиметрового диапазона в ЗУР для поражения самолета на финишном отрезке. Однако только старые версии РЛС "Небо" или загоризонтные РЛС "Подсолнух-Э" неспособны управлять наведением ракет, в то время как "Противник-ГЕ", "Гамма-ДЕ" обнаруживают цель с ЭПР 0,1 квадратного метра на дальности 240 километров с точностью, необходимой для пуска ракет.



" Для ВВС Израиля поставленные Россией для сирийской ПВО современные комплексы С-300 станут серьезной проблемой "



Новые версии системы "Небо-М" (55Ж6М) также позволяют использовать сразу три интегрированные РЛС в метровом диапазоне ("Небо-СВУ"), дециметровом ("Противник-Г") и сантиметровом ("Гамма-С1"). По сочетанию и наложению друг на друга даже очень слабых отраженных сигналов компьютер системы позволяет получать комплексную сигнатуру целей-"невидимок", эффективно отсеивая естественные и искусственные помехи. Дополнительно периметр защищаемой дивизионами ЗРК С-300 зоны может быть усилен комплексом "Барьер-Е", создающим виртуальную преграду от земли до высоты три – семь километров и протяженностью до 500 километров из секций по 50 километров. "Барьер-Е" работает по принципу бистатической локации "на просвет" и, фиксируя прохождение объектов между мачтами с излучателем и удаленным пассивным приемником, выдает секторы для обстрела целей с точностью один градус. При подобной радиолокации эффективная поверхность рассеяния целей возрастает в 100–1000 раз и не зависит от наличия на них радиопоглощающего стелс-покрытия, так как система реагирует на "затемнение" источника самолетом, а не на отражение радиоволн от него. Эффективность такой радиолокации столь велика, что по частичному радиопоглощению определяются невидимые для обычных РЛС неметаллические объекты – воздушные шары например.



Дополнительно "Барьер-Е" позволяет обнаруживать низколетящие цели на высотах менее 30 метров. Напомню: из 49 единиц техники, прибывшей в Сирию, четыре ПУ, а остальное, может быть, все или часть – из перечисленного выше. И это только первая партия.



По мнению австралийского аналитического центра Air Power Australia, F-35 не соответствует требованиям к истребителю пятого поколения из-за невозможности полета на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, низкой тяговооруженности, сравнительно высокой ЭПР, а также низкой живучести и маневренности. В свою очередь представители Lockheed Martin заявили, что F-35 способен преодолевать звуковой барьер без использования форсажа и развивать скорость до M=1,2. Также заявлено, что по результатам первых натурных испытаний ЭПР оказалась еще ниже, чем было указано в техническом задании, и работы над ее уменьшением будут продолжены.



В подробной статье, посвященной сравнительному анализу тактических возможностей российских систем ПВО ЗРК С-400 "Триумф" и ударных комплексов F-35, австралийский военный аналитик Карл Копп назвал технологическую стратегию разработки истребителя провальной. Он также отмечает, что с середины 90-х годов произошли качественные изменения боевых возможностей систем ПВО вероятных противников США (России, Китая), в то время как в процессе разработки F-35 ключевые стороны его малозаметности существенно ухудшились.



Вечная память погибшему экипажу разведывательного самолета Ил-20.



Справка "ВПК"

17 сентября 2018 года израильские ВВС нанесли удар по целям в районе Латакии. Ударная группа в составе звена (четыре самолета) двухместных истребителей-бомбардировщиков F-16I Sufa сбросила бомбы с лазерным наведением УАБ GBU-39 SDB по объектам, где якобы шла подготовка к передаче оружия от Ирана ливанской группировке "Хезболла". Израильские военные оповестили представителей российского командования в Сирии только за минуту до удара, а самолет-разведчик Ил-20М ВВС РФ был сбит. 24 сентября глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил: в течение двух недель сирийская армия для укрепления ПВО получит зенитные ракетные системы С-300. Он напомнил, что в 2013 году по просьбе Израиля контракт на поставку С-300 в САР был отменен, но после трагического инцидента с российским Ил-20 ситуация изменилась. Тель-Авив столкнется с серьезной проблемой в виде четырех полноценных зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 (два полковых комплекта), а также автоматизированных систем управления зенитно-ракетными дивизионами типов "Поляна-Д4М" или "Байкал-1МЭ", которые объединят в единую высокоэффективную сетецентрическую систему ПВО сирийские С-300, "Панцири-С1" и "Буки-М2Э".



Сергей Кетонов Источник - ВПК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539813840

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