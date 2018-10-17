Китайская буржуазия впала в пессимизм. Компартия утверждает, что торговая война стране не страшна, - В.Скосырев

08:38 18.10.2018

Владимир Скосырев

17 окт. 18



Пресса Китая развернула кампанию, призванную убедить состоятельных людей, что перспективы страны светлые, несмотря на угрозы США. Конфликт с Вашингтоном не окажет серьезного воздействия на экономику, пишет орган КПК "Жэньминь жибао". Аргументы скептиков беспочвенны. Китай справится с нажимом извне, так как во главе его сильная партия, а государство контролирует ресурсы. По мнению эксперта, санкции нанесут КНР куда меньший вред, чем России. Но безработица может вырасти.



Как видно из публикаций газет и передач радио, руководство Китая обеспокоено настроением предпринимательского и среднего класса. "Есть пессимисты, доказывающие, что мы не можем выиграть торговую войну или не можем позволить себе вести торговую войну.



Некоторые даже думают, что торговая война может изменить судьбу Китая и остановить его подъем в ближайшие десятилетия", – говорится в редакционной статье официального голоса партии.



Аргументы пессимистов безосновательны. Эти люди неверно оценивают экономическую ситуацию в Китае и игнорируют "уникальные институциональные преимущества Китая". Какие же это преимущества? В Китае действует система одной сильной партии и мощный государственный аппарат, обладающий возможностью распределять критически важные ресурсы.



В PR-кампании приняло участие радио. Оно утверждает, что у Китая есть большое количество "боеприпасов" для торговой войны с США: "Если Китай действует разумно и сдержанно, это не значит, что у Китая иссякли боеприпасы".



Стоит ли принимать всерьез рассуждения пекинских пропагандистов о преимуществах китайской системы? Ясно, что это не пустые слова. Как уже писала "НГ" в номере от 15.10.18, даже американские научные институты предлагают применить в США опыт Китая в осуществлении масштабных государственных субсидий бизнесу в землю, электроэнергию, технологии в дополнение к программе низко- или беспроцентного кредитования.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков отметил: "Как только раздались первые залпы возможной торговой войны, эксперты попытались оценить ее влияние на экономику Китая и США. Одна из первых публикаций была в популярной газете "Наньфанчжоумо". Она написала, что потери Китая могут быть больше, чем потери США. Эта тема получила развитие после введения повышенных торговых пошлин на товары китайского экспорта в Америку и американского экспорта в КНР, прежде всего на соевые бобы. Общий уровень оценок такой. Может понизиться прирост ВВП с 6,8 до 6,2%".



По мнению эксперта, это немалая величина. В Китае говорят, что долгосрочные последствия будут более тяжелыми для США. Такой чисто эконометрический подход не показывает всю картину. "А вся картина более широкая. Она связана с двумя основными факторами. Во-первых, несмотря на трансформацию модели роста, на то, что делается больший акцент на внутреннее потребление и на научно-технический прогресс, экспорт остается важнейшим фактором роста Китая. То, что Китай потеряет на американском направлении, вряд ли может быть компенсировано за счет развития торгово-экономических связей на других направлениях. Слишком велики масштабы американо-китайской торговли".



Второй момент более тревожный, продолжал Портяков. На экспорт в совокупности завязано, по одним оценкам, 100 млн занятых в Китае, а по другим – 180 млн человек. Это более неприятный момент. Ведь могут быть потеряны рабочие места.



Что касается пессимизма, то все это больше связано с психологией китайцев. У них были триумфаторские настроения, в том числе в связи с XIX съездом партии. К двум юбилеям – 100-летию образованию КПК в 2021 году и 100-летию КНР в 2049-м все задачи будут выполнены. Видный китайский экономист написал, что Китай по совокупной мощи обошел США еще в 2013 году. А тут Вашингтон откровенно перешел к политике сдерживания, даже отбрасывания Китая. То есть он не хочет дать Китаю возможности стать вровень, помешать его технологическому развитию.



В Пекине в университете Цинхуа студенты стали задавать вопрос: "Зачем мы раздразнили Америку"? Говорят также, что зря Китай отказался от внешнеполитических заветов Дэн Сяопина – соблюдать скромность, не дразнить гусей, не высовываться.



"В Китае возникло ощущение, что перестарались по части пропаганды своих успехов. Тем не менее китайцы никаких мостов не сжигают. Демонстрируют готовность к урегулированию, – подчеркнул Портяков. – Пока не все последствия торгового конфликта ясны. Но, на мой взгляд, негативный эффект для Китая будет существенно меньше, чем эффект от санкций США и Запада против России. Ведь в Китае создан самостоятельный народно-хозяйственный комплекс с диверсифицированной экономикой".