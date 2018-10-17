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"Дело Хашогги" не помешает военным контрактам США, - Ю.Паниев
08:45 18.10.2018

Вашингтон препятствует поставкам российского оружия в Саудовскую Аравию

Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

17.10.18

Прибывший в среду в Турцию госсекретарь США Майкл Помпео на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с исчезновением журналиста Washington Post Джамаля Хашогги и предложил содействие в расследовании. Анкара ищет улики, свидетельствующие об убийстве журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии, Эр-Рияд их отрицает, а Вашингтон осторожничает. Президент США Дональд Трамп выступил против поспешных выводов по делу об исчезновении Хашогги. По мнению экспертов, Вашингтон не намерен терять многомиллиардные военные заказы Эр-Рияда.

Известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда Хашогги не только подвергся пыткам, но был обезглавлен в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. С таким утверждением вышла в среду турецкая проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на проанализированные ее репортерами аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства журналиста. На одной из них саудовский генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит расправиться с Хашогги за пределами здания и "не навлекать на него беду". На другой аудиозаписи он якобы приказал: "Если хочешь остаться в живых по приезде в Саудовскую Аравию, замолчи!"

Официально эта версия пока не получила подтверждения или опровержения со стороны турецких властей. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал воздержаться от поспешных выводов. "Прокуратура и правоохранительные органы огласят детальные итоги, в том числе по уликам. Какие-либо выводы делать пока преждевременно", – сказал он агентству Anadolu.

По словам министра, Турция подошла к расследованию исчезновения Хашогги с соблюдением принципа верховенства закона. Если бы Эр-Рияд с самого начала одобрил запрос Анкары на осмотр генконсульства, споров по этому вопросу было бы меньше. Обыск в резиденции генконсула Саудовской Аравии, который накануне покинул Турцию, начнется после достижения договоренности с Эр-Риядом, отметил Сойлу.

Любопытно, что версия с причастностью генконсула к жестокому убийству Хашогги стала достоянием общественности как раз перед встречей Эрдогана с Помпео, посвященной в первую очередь обсуждению ситуации вокруг исчезнувшего журналиста. В ней также принимали участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведки Хакан Фидан и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Помпео прибыл в Анкару утром в среду после переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом в Эр-Рияде. По их окончании госсекретарь заявил, что руководство Саудовской Аравии отрицает свою причастность к исчезновению оппозиционного журналиста. "По моей оценке... присутствует серьезная решимость узнать все факты и найти ответственных, включая... саудовских высокопоставленных чиновников", – уточнил он.

В свою очередь, Трамп подверг критике обвинения в адрес властей Саудовской Аравии по "делу Хашогги". В интервью АР он сравнил эту ситуацию с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против судьи Верховного суда США Бретта Кавано во время слушаний в Сенате о его назначении. "Думаю, сначала мы должны выяснить, что именно произошло... И здесь мы снова сталкиваемся с ситуацией "вы виновны, пока не доказали свою невиновность". Мне это не нравится. Мы только что прошли через это с (назначением) судьи Кавано, и, насколько мне известно, он оказался невиновен", – отметил глава Белого дома.

В интервью же телеканалу Fox Business Трамп рассказал, что в США звучат призывы отказаться от продажи оружия Эр-Рияду. "Разве мы не нанесем ущерб своей стране? Потому что произойдет следующее. Они скажут: "Америка не хочет продавать нам ракеты, мы купим их у Китая или у России", – пояснил он.

Трамп напомнил, что Эр-Рияд заказал в США ракетные системы, корабли и другую военную технику. "Они покупают на 110 млрд долл., это 500 тыс. американских рабочих мест, все это производят здесь", – добавил президент.

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина считает, что, говоря о возможной передаче военных заказов Эр-Риядом России или Китаю, Трамп лукавит. "Саудовская Аравия одним махом не может переориентироваться на другую страну в области закупки вооружений. У Эр-Рияда исторически очень много завязано на американцев, – пояснила она "НГ". – Другое дело, что США пытаются помешать намерениям Саудовской Аравии диверсифицировать военно-технические связи".

Эксперт напомнила, что еще в ходе первого визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию в 2007 году шла речь о достаточно весомом объеме закупок оружия в России. Американцы даже переговоры на эту тему восприняли как удар по своим интересам. Хотя это была капля в море по сравнению с многомиллиардными контрактами, заключенными между Саудовской Аравией и США.

"Говоря о контрактах на 110 млрд долл., Трамп опять лукавит, так как часть из них готовилась в бытность президентом нелюбимого им Барака Обамы. Как человек, представляющий интересы крупного бизнеса, глава Белого дома не готов из-за проблем со свободами и правами человека терять этот лакомый кусок", – подчеркнула Супонина.

По ее словам, контакты по линии военно-технического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией продолжаются, но они не настолько плодотворны, как обещал Эр-Рияд. "Москва заинтересована в активизации сотрудничества в этой области, но ему противодействует Вашингтон, – уточнила Супонина. – Саудовцы проявляли интерес к российским системам ПВО, высокое качество которых хорошо известно в мире. Однако до конкретики дело так и не дошло".

Отвечая на вопрос "НГ", могла ли посетившая в начале этой недели Эр-Рияд российская делегация, состоящая из представителей МИДа и Минобороны, обсуждать с наследным принцем и министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром перспективы сотрудничества в военно-технической области, Супонина сказала: "Визит российской делегации был связан в первую очередь с проблемами Сирии, так как Саудовская Аравия имеет большое влияние на сирийскую оппозицию и при желании может инвестировать в восстановление экономики этой страны".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539841500
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