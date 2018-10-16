Восстановлению Сирии добавят рисков. США могут принять меры против российских компаний за участие в нем, - "Къ"

09:10 18.10.2018 США разрабатывают новую стратегию для выдавливания Ирана из Сирии, включающую введение санкций. Попасть под них могут не только иранские, но и российские компании, которые решат участвовать в восстановлении Сирии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой сразу на несколько источников в администрации президента США Дональда Трампа. Часть российских компаний, которая рассматривает возможность работы в Сирии, и без того находится под санкциями США. Но есть и те, кому есть что терять.



Администрация Трампа разрабатывает новую стратегию войны в Сирии, она будет сосредоточена на выдавливании из этой страны иранских военных и подконтрольных им сил, сообщил телеканал NBC. Стратегия предполагает в первую очередь не военные, а политические и дипломатические рычаги. Согласно источникам телеканала, речь идет об отказе от помощи в восстановлении районов, где присутствуют иранские и российские силы. Планируются также санкции против компаний России и Ирана, которые участвуют в восстановлении Сирии.



"Мы не будем заставлять иранцев выйти из Сирии. Мы даже думаем, что и русские не могут вытеснить иранцев из Сирии, потому что сила порождает в ответ силу, военные действия",- сказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге в Нью-Йорке в конце сентября. Тогда же он рассказал, что речь будет идти о политическом давлении.



Вопрос о восстановлении Сирии давно стал яблоком раздора в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Еще в августе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что Россия "завязла в Сирии" и ищет тех, кто сможет финансировать послевоенное восстановление этой страны. По его мнению, это дает Вашингтону рычаги давления на Москву. Со своей стороны, Россия не раз критиковала отказ западных стран финансировать восстановление тех районов Сирии, которые находятся под контролем сирийских властей до тех пор, пока не будет найдено политическое решение сирийского конфликта. При этом США и другие западные страны активно финансируют реконструкцию на восточном берегу реки Евфрат, где присутствуют силы международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном. "Это тревожит, это чревато попытками расколоть Сирию, что является абсолютно недопустимым и грубым нарушением решений Совета Безопасности",- указывал глава МИД России Сергей Лавров в ходе состоявшихся в августе переговоров с сирийским коллегой.



Поэтому Москву информация NBC о новой стратегии США в Сирии совсем не удивила. "Подтверждается взятый Вашингтоном курс на отрицание необходимости участвовать в восстановлении нормальной жизни в Сирии, в создании условий для возвращения беженцев, в экономическом восстановлении, инфраструктурном аспекте этого дела и по всем другим моментам, связанным с нормализацией обстановки",- сказал "РИА Новости" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.



Пока все проекты, связанные с восстановлением Сирии, в основном реализуются военными - российскими и сирийскими. Но этого недостаточно. В Москве неоднократно заявляли о готовности многих компаний РФ подключиться к этой работе. Речь шла прежде всего о нефтегазовой и энергетической инфраструктуре. Только в начале октября глава Минэнерго России Александр Новак провел встречу с министром нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганемом. По словам российского министра, речь шла о возможном ускорении модернизации четырех ТЭС в республике, а также перспективах восстановления газотранспортной инфраструктуры, ПХГ, добычи нефти и газа и НПЗ. "Наши сирийские партнеры сейчас решают вопрос финансирования этих проектов",- рассказал журналистам Александр Новак.



Также известно, что "Стройтрансгаз Инжиниринг", которым до марта этого года владел Геннадий Тимченко (новые бенефициары неизвестны), вернулся к прерванному войной строительству в Сирии Северного газоперерабатывающего завода и восстановлению газопроводов.

Газоперекачивающие агрегаты может поставить ОДК (входит в "Ростех"). Кроме того, ведутся переговоры о строительстве четырех газовых ТЭС "Технопромэкспортом" (также входит в "Ростех"). Все эти компании уже находятся под предельно жесткими санкциями США (внесены в SDN-list - черный список Минфина США). Александр Новак говорил об интересе "Зарубежнефти" (находится под секторальными санкциями, которые не столь жесткие) к разведке нефти в Сирии. Кроме того, представитель Минпромторга упоминал о возможном участии ОМЗ (принадлежит Газпромбанку, находится под секторальными санкциями) в строительстве цементного завода в Алеппо.



Возможность участия в восстановлении железных дорог в Сирии, значительная доля которых строилась при содействии Советского Союза, изучает и ОАО РЖД.



Сирия выражала заинтересованность в сотрудничестве с этой компанией с 2017 года. На днях в Дамаске заявили, что встреча с представителями российских компаний по этому вопросу пройдет до конца октября. Сирийцы также надеются на помощь в восстановлении подвижного состава. В сентябре руководитель Генеральной дирекции железных дорог Сирии Наджиб аль-Фарез оценивал ущерб в этой сфере более чем в $1,2 млрд. Теоретически поставщиком вагонов без большого ущерба для себя может стать один из двух основных российских производителей - Уралвагонзавод (УВЗ), входящий в "Ростех" и находящийся под санкциями с 2014 года. Что касается локомотивов, то ситуация сложнее: основные производители в России - это "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и группа "Синара", обе из которых вице-премьер Дмитрий Рогозин на прошлой неделе упоминал среди тех компаний, на участие которых в восстановлении экономики Сирии рассчитывает РФ. Они не находятся в санкционных списках, при этом у ТМХ есть крупный (20%) европейский акционер Alstom.



Интерес к сотрудничеству с Сирией высказывает и средний бизнес. Как правило, больше пока речь идет о намерениях, чем о реальных контрактах. Но есть и те, кто уже решился на работу в Сирии.



Так, в сентябре стало известно, что российские инвесторы начали реализацию проекта по строительству в Тартусе на берегу Средиземного моря двух гостиниц и туристического комплекса стоимостью $90 млн.

Имена инвесторов не упоминаются. Строительство гостиниц вряд ли подпадает под категорию восстановления Сирии, но все же угроза санкций заставляет многих бизнесменов не афишировать свое присутствие в этой стране. "Еще до войны я много вложил в Сирию и многое потерял из-за войны. И, конечно, хотелось бы вернуться к работе. Но я не буду обсуждать этот вопрос публично",- сказал "Ъ" один из бизнесменов, чья компания работала с Сирией до 2011 года.



Зато активно говорят о заключении контрактов с Сирией компании, которым уже нечего терять из-за санкций. Только на этой неделе Дамаск посетила делегация из Крыма под руководством главы региона Сергея Аксенова. "Крым и Сирия сегодня находятся в жесточайшем санкционном режиме. Однако, как показало время, тяжелая ситуация может открыть новое окно возможностей",- написал он на своей странице в Facebook. По итогам визита делегации была достигнута договоренность о создании крымско-сирийского торгового дома и совместной судоходной компании. Также обсуждалась перспектива заключения контрактов между крымскими и сирийскими компаниями. По словам Сергея Аксенова, речь идет о поставках в Сирию продукции Керченского стрелочного завода (рельсы и железнодорожное оборудование), Красноперекопского трубного завода, электротехники крымских заводов "Сэлма" и "Фиолент", а также зерна и муки. Взамен Крым рассчитывает получать из Сирии фосфаты для предприятий химической промышленности, цитрусовые и овощи.



Марианна Беленькая, отдел бизнеса

Газета "Коммерсантъ" №191 от 18.10.2018, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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