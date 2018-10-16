Кыргызстан не получит от золота "Джеруя" ни цента, договор подписан в интересах частных лиц, – Д.Камчыбеков

09:12 18.10.2018

Кыргызстан не получит от золота "Джеруя" ни цента, договор подписан в интересах частных лиц – эксперт



Кыргызстан не получит от золота "Джеруя" ни цента, договор был явно подписан в интересах частных лиц, считает член ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Дуйшенбек Камчыбеков



"По предварительным расчетам, на месторождении запас золота составляет от 80 до 100 тонн, а чистая прибыль после разработки составит $1,5 млрд. Но самое обидное, что от этих миллиардов долларов Кыргызстану не припадет ни цента", - сказал КирТАГ эксперт Камчыбеков.



Отметим, 4 мая 2015 года решением конкурсной комиссии при агентстве по геологии и минеральным ресурсам КР право на разработку месторождения получила компания "Восток-Геолдобыча", которая теперь владеет 100% долей проекта. По условиям конкурса компания должна была заплатить $100 млн кыргызской стороне.



"На мой взгляд, форма договора (по проекту Джеруй" - КирТАГ) не в интересах Кыргызстана. В других месторождениях мы имеем свой определенный пакет акций. Например, в проекте "Кумтор" наша доля составляет 27%, в "Алтынкене" наш "Кыргызалтын" имеет 40%, в "Эти Бакыр Терек-Сае" - 25%. Я не могу утверждать на 100%, но похоже, что при составлении договора учитывались личные интересы определенных лиц. Иначе в условиях конкурса должны были безоговорочно отразиться интересы Кыргызстана. И если вспомнить историю проекта, то предыдущие владельцы проекта - "Джеруй алтын", "Талас голд Майнинг" - оставляли Кыргызстану 40% акций. И это совершенно справедливо и понятно, ведь затраты на геологоразведку с времен СССР и средства "Кыргызалтына" составляли не менее 40-50 млн долларов. Посчитав эти затраты, все предыдущие инвесторы соглашались на 40% доли. Почему в последнем договоре, который был заключен в 2015 году, эти моменты не были учтены, не понятно", - комментирует Камчыбеков.

Мунара Боромбаева.