Теракт в Керчи: Крым не верит в версию "обиженного студента", нет ли тут бандеровского следа?

09:33 18.10.2018

На полуострове объявлен трехдневный траур, а люди боятся, что все повторится



Людмила Николаева



- У нас все считают, что это теракт, Господи, как страшно!, - такими были первые слова Ирины Обориной, жительницы Керчи в ответ на вопрос корреспондента "СП" о том, что там, на месте, считают причиной взрыва в местном колледже.



Взрыв прозвучал в среду около полудня в пищеблоке этого довольно крупного учебного заведения. Обучается в нем более тысячи студентов. Из них порядка 860 - очно. Большинство в тот момент как раз собрались в столовой, чтобы пообедать.



- Рвануло довольно сильно, - рассказывает Ирина. - Взрыв слышали во многих концах города, хотя колледж находится не в центре, а ближе к окраине, у нашего стадиона. А потом слышались еще какие-то хлопки. У меня первой мыслью было: с газопроводом что-то случилось? Все-таки сети у нас не новые. Но, к сожалению, не в нем дело…



"СП": - У вас есть в колледже знакомые, Ирина Анатольевна?



- Да, конечно. И я уже второй час пытаюсь им дозвониться. Но никак не могу. Не понимаю, почему. Звонки то вообще не проходят, то их вроде как кто-то сбрасывает. Вот вы меня хорошо слышите?



Керченский мост подорвать не смогли - и тогда взорвали детей, что почему-то не считается террористическим актом



"СП": - Плохо. Постоянно куда-то "пропадаете", и сильные помехи на линии…



- Значит, правильно соседка говорит, что со связью проблемы! Они начались почти сразу после взрыва.



"СП": - По разным СМИ сейчас идет информация о том, что взрыв организовал студент-четверокурсник, якобы был зол на весь мир и решил отомстить. Называют фамилию - Росляков Владислав, выпускник 13-й школы, хотя позже выяснилось, что СМИ опубликовали фото совсем другого парня…



- Нет, не слышала о таком. Но мы тут не очень верим в эту версию. Почему? У нас город спокойный, многие дружат семьями по многу лет. Не помню, чтобы когда-то были какие-то "разборки". И вдруг какая-то странная злоба у молодого парня, взялся убивать земляков? Очень все странно…



Еще звонок в Керчь - Сергею Лескову, директору местного рыбколхоза.



"СП": - Сергей, добрый день! Какова в данный момент, спустя почти пять часов после случившегося обстановка в вашем городе?



- Вроде все спокойно. Не считая того, что люди вышли на улицы, собираются в группы, обсуждают ЧП. Я сам только пару часов назад вернулся домой из поездки в Петербург. О происшествии узнал в дороге, как раз Крымский мост переезжали. Сначала даже не поверил, думал, розыгрыш.



"СП": - На въезде в город вас проверяли?



- Я ехал на рейсовом автобусе. Никто нас не останавливал, не проверял. Только велено было ехать по другой дороге, так как обычный маршрут проходит мимо колледжа, где все случилось. Вокруг него полицейское оцепление, много машин скорой помощи.



Вашему корреспонденту удалось дозвониться через крымских знакомых и до студента-первокурсника Политехнического колледжа Николая С. Он приехал сюда учиться из Сак минувшим летом. Все ему нравилось здесь - и сокурсники, и преподаватели. По словам Николая, в среду все началось внезапно, вдруг.



- Никто ничего не понял и сейчас мало что понятно, - сказал Николай, тяжело дыша. Объяснил: бежит к товарищу-земляку, чтобы уехать сегодня же домой, в Саки, их родители очень нервничают.



"СП": - Говорят о каких-то людях в масках, которые якобы были главным действующими лицами взрыва и последующей стрельбы из автоматов - их вроде бы видели, выбегающими из туалета или пустовавшего кабинета…



- Да, об этом у нас тут все уже в открытую говорят. Никто не верит в версию "обиженного четверокурсника".



Не верят в это и жители других крымских городов. Моя давняя подруга Валентина Яковлева из Евпатории сказала для "СП", что по местному ТВ озвучивают только одну версию - "теракт".



- По телевизору сразу стали говорить о нападении неизвестных людей, - привожу слова Валентины. - Похоже, что так и есть. Мы, конечно, напуганы. Правда, какой-то паники в нашем городе нет, чисто внешне все спокойно.



По официальным данным на 18 часов среды погибло 19 человек. Более 50 в состоянии разной тяжести госпитализированы.



О 18-летнем Рослякове сообщают, что ружье, из которого устроил бойню, он получил месяц назад легально, собрав необходимые для этого документы, в том числе, справку от психиатра.



Уже обследовано его место жительства. Никаких нарушений выявлено не было. Сам он был найден мертвым в библиотеке колледжа.



Тем временем Следственный комитет РФ переквалифицировал дело со статьи "теракт" на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".



Уже известно о 19 погибших, десятках пострадавших и без вести пропавших



А в это время



Стало известно, что СМИ опубликовали фото не Рослякова, а Владислава Девиза, учащегося другого колледжа в Керчи. Была также растиражирована ссылка на страницу в соцсети Девиза, где он значит под ником Владислав Рейх. Сам он написал после всех событий:



"Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей, которые могут подтвердить, что это не я, я с 9 часов до 12:30 находился в Керченском морском техническом колледже, есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился. Это все бред. Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить", - сказал он.