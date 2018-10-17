Из-за запрета Узбекистана на ввоз кыргызского картофеля фермеры терпят убытки

09:39 18.10.2018

18 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО



Из-за запрета Узбекистана на ввоз кыргызского картофеля фермеры терпят убытки. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.



По ее словам, правительство еще в феврале говорило, что картофель будут экспортировать в Узбекистан. Летом РУз ввела запрет на его ввоз. В Министерстве сельского хозяйства не объясняют, какую работу провели для снятия запрета.



"Предприниматели не могут сбыть картофель даже по 5 сомов за килограмм. Хранить его негде. Многие брали кредиты. Сейчас они даже не убирают урожай, потому что невыгодно вкладывать деньги в аренду техники", - рассказала Ирина Карамушкина.



Ранее директор Департамента карантина растений Амангельди Исаев говорил, что фермеры ожидают получить до 1 миллиона тонн картофеля.