Киргизия выставляет с 1/11 на торги золотое месторождение "Макмал"

09:40 18.10.2018

Месторождение Макмал выставят на конкурс 1 ноября



По предварительным данным, месторождение Макмал выставят на конкурс к 1 ноября 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Суйунтбек Аликеев.



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По его словам, на дополнительную разведку двух участков месторождения требуется около 200-300 миллионов сомов. У АО "Кыргызалтын" таких средств нет. Поэтому решили выставить месторождение на конкурс для создания совместного предприятия с инвестором.



"Сейчас прорабатываем условия проведения конкурса. Как только их утвердят, объявим конкурс", - заключил Суйунтбек Аликеев.



Производство на месторождении Макмал остановили 1 сентября 2018 года. Причиной послужило полное истощение запасов рудника.



18 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА