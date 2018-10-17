В Узбекистане вступил в силу закон о трудоустройстве за рубежом. Мирзиеев подписал

09:45 18.10.2018

Президент Шавкат Мирзиеев подписал документ "О частных агентствах занятости", определяющий механизм работы компаний.



В Узбекистане вступил в силу закон о частных компаниях, отправляющих на работу за рубеж, сообщает портал "Народное слово".



Президент Шавкат Мирзиеев подписал документ накануне, он был принят нижней палатой и одобрен Сенатом в сентябре.



Как говорится в законе, услуги частных агентств занятости для граждан, ищущих работу за пределами Узбекистана, предоставляются при наличии лицензии, которая выдается Министерством занятости и трудовых отношений.



Частные агентства должны резервировать в Фонде поддержки и защиты прав и таких лиц 50 тысяч долларов, Минзанятости также будет вести реестр частных агентств и осуществлять контроль за законностью их деятельности. Государственные органы смогут привлекать их к участию в программах и проектах, направленных на обеспечение занятости населения.



На сегодня на заработках за пределами Узбекистана находятся около 1,2 миллиона человек.