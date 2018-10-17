В казахском Атырау судят сбежавшего акима области Бергея Рыскалиева

10:25 18.10.2018

В Атырау начнется суд над экс-акимом области Бергеем Рыскалиевым

Не явившимся на суд подсудимым в соответствии с статьей 67 УПК назначены адвокаты.



В Атырау сегодня начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего акима области Бергея Рыскалиева и других фигурантов уголовного дела, заведенного против него, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 18 октября 2018 года в 09:30 часов состоится главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-акима Атырауской области Б. Рыскалиева и других 8 подсудимых, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса РК (в старой редакции). Уголовное дело состоит из 754 томов. 3 октября 2018 года прошло предварительное слушание по этому делу. В связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке", - сообщили в пресс-службе областного суда.



Как проинформировали в пресс-службе, не явившимся на суд подсудимым в соответствии с статьей 67 УПК назначены адвокаты С. Жунисбеков, Г. Назарбек, А. Есбосын, А. Косымбаев.