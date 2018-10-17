Подозреваемый в убийстве журналиста Хашогги саудовский лейтенант-ликвидатор аль-Бостани оперативно погиб в ДТП

11:39 18.10.2018

Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в подозрительном ДТП



Один из подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, погиб в подозрительном ДТП в Эр-Рияде. Об этом 18 октября пишет турецкая газета Yeni Şafak.



Речь идет о лейтенанте ВВС Саудовской Аравии Мешале Сааде Эль Бостани. Он прибыл в турецкую столицу 2 октября вместе с остальными 14 гражданами королевства, которых подозревают в причастности к убийству саудовского журналиста.



Подробностей о месте или времени аварии пока нет.



"Крайне любопытно, будут ли другие участники группы устранены подобным образом", - заключает газета.



17 октября сообщалось, что в убийстве саудовского журналиста подозревают наследного принца: Турция передала Вашингтону фото подозреваемых и все пять человек связаны с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.



Кроме того, стало известно, что Хашкаджи подвергся пыткам и был обезглавлен внутри здания дипмиссии в Стамбуле. При допросе предположительно присутствовал генконсул Саудовской Аравии.



12 октября Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть Хашкаджи.



Джамаль Хашкаджи - журналист, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии. Он перестал выходить на связь 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция обвиняет в исчезновении группу из 15 подданных королевства, которая находилась в здании дипломатического учреждения в тот день, когда там был Хашкаджи.