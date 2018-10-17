Куда заведет транзит власти Армению, - А.Забродин

12:34 18.10.2018

Поставил перед выборами: появится ли в Армении новый парламент

Транзит власти в стране может завершиться 9–10 декабря



Алексей Забродин



Внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться 9–10 декабря. Голосование может пройти по новому избирательному кодексу, проект которого внесут на голосование уже 22 октября. Об этом "Известиям" сообщил депутат Национального собрания (НС) от партии "Гражданский договор" Ален Симонян, соратник объявившего накануне об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Если в течение 14 дней депутаты не выдвинут кандидатуру нового премьера, парламент будет распущен и будет назначена окончательная дата выборов.



Никол Пашинян, как и обещал ранее, подал в отставку, чтобы распустить парламент и дать народу новые выборы. Когда весной на волне массовых митингов он пришел к власти, одним из его обещаний как раз и была организация досрочного голосования в Национальное собрание. Однако сделать это по горячим следам не получилось - в слишком необычную для себя ситуацию попала Армения. На вершине политического олимпа оказался оппозиционер с весьма впечатляющей популярностью среди населения и минимальной поддержкой в парламенте, где большинство по сей день сохраняет Республиканская партия Армении (РПА).



Если населением внеочередные выборы воспринимаются как своего рода горизонт, за которым и скрываются настоящие перемены к лучшему, то для Никола Пашиняна и его команды декабрьское голосование имеет, безусловно, серьезное практическое значение. Проводить какие бы то ни было масштабные реформы в стране без должной поддержки парламента премьер не может физически. А народная любовь имеет свойство заканчиваться, поэтому Николу Пашиняну так остро необходима новая комбинация депутатов.



С момента отставки премьера (16 октября) парламент должен провести два заседания и не избрать нового премьера, чтобы НС, согласно закону, было распущено. После этого в течение 30–45 дней президент Армен Саркисян назначит дату выборов, а до тех пор Никол Пашинян вместе с министрами будут исполняющими обязанности.



Если все пройдет по этому сценарию, в декабре Армения выберет кардинально новый парламент, который и сформирует кабинет. По задумке лидеров весенней революции, данный план должен помочь стране поставить точку в затянувшемся кризисе, а работа политической системы наконец-то обретет гармонию.



Другое дело, что, хотя за последние полгода Армения и пережила немало политических "моментов икс", именно ближайшие две недели станут, пожалуй, наиболее важными во всей этой истории. РПА, долгие годы занимавшая львиную долю всех постов и кресел в стране, по-прежнему не сдается.



Обладая большинством в парламенте, республиканцы вполне могли бы попытаться избрать "своего" премьера. Но при этом вряд ли у кого-то есть сомнения, что у стен Национального собрания тут же соберется народный сход. Видимо, поэтому РПА и пообещала, что не будет в эти дни мешать роспуску парламента.



Есть, правда, еще и "Процветающая Армения" во главе с Гагиком Царукяном, который за годы своего политического долголетия приучил всех, что может пойти против кого угодно. Но, по его словам, "только с народом". Поэтому партия заверила, что раз на то воля большинства, то чинить препятствий не собирается. Хотя в какой-то момент могло показаться, что, поддержав "революцию" весной, она уже готова вставлять палки в колеса этих же "революционеров". Но пока все идет к тому, что "Процветающая Армения" и на этот раз "последует за народом".



- Обещания республиканцев должны быть серьезны, поскольку они их сделали официально. Даже если они выдвинут кандидата за эти две недели, мы не испугаемся. Ведь большая часть населения Армении на нашей стороне. А для республиканцев это станет очередным политическим убийством. Если предположить, что они кого-то выдвинут и выберут, то это будет премьер без страны, - пояснил "Известиям" депутат "Гражданского договора" Ален Симонян, добавив, что новые выборы, скорее всего, будут назначены на 9–10 декабря.



Парламентарий напомнил: "Процветающая Армения" в лице Гагика Царукяна также подписала соглашение, что не станет выдвигать своего кандидата и мешать досрочным выборам. Единственные, с кем нет подобных официальных договоренностей, - "Дашнакцутюн", старейшая партия страны. Но и она вряд ли решится на подобный шаг.



Кстати, некоторое время назад депутаты, открыто не выступающие против Никола Пашиняна, но и не поддерживающие его всецело, заявляли, что они вовсе не против досрочных выборов, но идти на них надо с новым избирательным кодексом. Однако, видимо, и эта проблема вскоре будет решена.



Как рассказал "Известиям" Ален Симонян, проект нового избирательного кодекса будет внесен в парламент уже 22 октября. Из принципиальных изменений в нем появится отмена рейтинговой системы (в работе которой за пару лет существования так никто и не разобрался, а в 2017 году даже в ЦИК не смогли толком объяснить, как она функционирует) и снижение порога прохода в парламент на 1%. Кроме того, в документе намерены зафиксировать, что в Национальном собрании всегда должны присутствовать как минимум четыре партии, даже если какая-то из них не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер.



В ситуации, когда исполнительная власть принадлежит новым элитам, а парламент представляет предыдущую политическую реальность, совмещать работу этих двух ветвей достаточно сложно, пояснил "Известиям" директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. Поэтому досрочные выборы в парламент - логичное развитие событий, начавшихся еще весной.



- Эйфория среди населения продолжается, и власти приняли решение завершить начатое. Если не произойдет каких-то форс-мажоров, которые даже сложно представить, транзит власти будет закончен после выборов. Новые элиты, естественно, сейчас настроены на выборы, поскольку их поддержка среди избирателей крайне высока. Это показали выборы в Ереване, где почти 82% проголосовали за новые власти. Хотя выборы были местными, Ереван - это треть страны, поэтому значение у них общенациональное, - сказал Александр Искандарян.



При этом эксперт считает, что после выборов противоречия не исчезнут, поскольку политическая борьба на этом не заканчивается. В стране, возможно, будут появляться новые политические силы. Тем не менее сам транзит власти будет завершен, уверен он.