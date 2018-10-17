В Петропавловске установили памятник Кожабергену жырау (кто это?)

12:37 18.10.2018

На въезде в Петропавловск установили памятник Кожабергену жырау общей высотой 12 метров.



Это знаменательное событие для нашего региона, – сказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. – Кожаберген жырау всю жизнь боролся за справедливость, правду,



Родину. Дипломат и политик, отважный воин, он обратил на себя внимание Тауке хана.



Именно к Кожабергену прислушивался Тауке при составлении свода законов "Жетi жарғы".



Также он был советником Абылай хана.



С обретением независимости Казахстана ученые получили возможность изучать его богатое наследие.



К подножию памятника, созданного скульптором Казбеком Сатыбалдиным, легло множество цветов.