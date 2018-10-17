В Западно-Казахстанской области построен мавзолей "Золотой женщины"

12:42 18.10.2018

В Западно-Казахстанской области на спонсорские средства построен мавзолей "Золотой женщины". Ее захоронение, обнаруженное в 2012 году, датируется V–IV веками до н.э. и относится к сарматскому периоду.



Тогда в кургане высотой чуть более одного метра было найдено 80 золотых украшений. Совершенно уникальным артефактом можно считать гребень, на котором изображено сражение между сарматами и персами.



Директор Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии Мурат Сдыков, комментируя находку, заявил, что погребение, скорее всего, относится к культуре зороастризма. Вместе со знатной сарматкой были захоронены и две служанки, которых явно умертвили, чтобы они сопровождали госпожу и в мире ином.



Реконструкцию костюма "Золотой женщины" провел известный реставратор Крым Алтынбеков. Останки принцессы были переданы в Национальный музей в Астане.



Вячеслав КУЛИКОВ | Уральск