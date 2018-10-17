В СаудАравии задержан популярный в ЦА сектант-салафит Абдукадыров ("абу-Марьям")

12:44 18.10.2018

В Саудовской Аравии задержан проповедник псевдосалафизма "Назратуллах абу-Марьям"

Он организовывал проповеди противоречащие действительности и имеющие деструктивное влияние на местные жамагаты и противоречащие законам среди граждан РК и СНГ.



Фото : Центр исследований проблем религий Астаны18 октября 2018, 14:37

В Медине правоохранительными органами Королевства Саудовской Аравии задержан проповедник псевдосалафизма Абдукадыров Назратулла, известный как "Назратуллах абу-Марьям", сообщает Zakon.kz.



По данным экспертов Центра исследований проблем религий города Астаны, "Назратуллах абу-Марьям" продолжительное время занимался пропагандой псевдосалафизма в сети Интернет. Находясь в указанной стране, он организовывал незаконные проповеди противоречащие действительности и имеющие деструктивное влияние на местные жамагаты и противоречащие законам среди граждан РК и СНГ.



"Этот человек, будучи сторонником деструктивной идеологии в условиях в Саудовской Аравии через своих единоверцев в Казахстане активно распространял и навязывал свои ошибочные религиозные суждения. В этой связи, его задержание на "Святой земле" является закономерным последствием. В целом, данная ситуация свидетельствует о том, что Королевство Саудовской Аравии, придерживаясь прогрессивного Ислама, все же дорожит отношениями с другими мусульманскими странами. Аналогичным примером служит ранее событие по задержанию и выдаче Казахстану Абдухалила Абдужаббарова (шейх "Халил"), проповеди которого разжигали религиозную рознь" - отметили специалисты Центра.