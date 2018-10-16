 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американское сдерживание Китая выходит за рамки торгового конфликта, В.Пироженко
13:04 18.10.2018

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 16.10.2018

Сенатор Марк Рубио обвинил Пекин в "репрессиях" в Синьцзяне и призвал к санкциям против китайских официальных лиц

В последний месяц стратегия сдерживания Китая как часть стратегии национальной безопасности США выходит за рамки торгово-экономических противоречий с КНР в область идеологических схваток и информационно-психологического противоборства.

На данный момент важными составляющими американской стратегии сдерживания являются не только формирование антикитайской торговой коалиции, но и расширение военного присутствия США вблизи тихоокеанского побережья КНР (и РФ), а также попытки дестабилизации внутренней ситуации в Китае. Одновременно США пытаются довести противоречия в торговле с КНР до антикитайского торгового союза за счет "торговой коалиции" с Евросоюзом и Японией. О соответствующих планах заявил недавно глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

После провокационных действий американского эсминца в Южно-Китайском море 30 сентября командование ВМС США подготовило предложение Тихоокеанскому флоту о проведении в ноябре крупномасштабных военных учений для демонстрации Китаю военной силы. О настроениях в Белом доме дает представление антикитайская речь вице-президента США Майкла Пенса, произнесенная им 4 октября в Вашингтоне в Институте Хадсона (Гудзоновском институте) – одной из главных американских "фабрик мысли".

Вице-президент поделился обманутыми надеждами Вашингтона. "Америка надеялась, что экономическая либерализация приведет Китай к большему партнерству с нами и с миром". Спектр претензий американской администрации к КНР, как их изложил Майкл Пенс, простирается от критики методов, с помощью которых Китай добивается экономического роста, до обвинений Пекина в "нарушениях прав человека" по отношению к представителям этнорелигиозных меньшинств.

Китай обвиняется в использовании "политических, экономических и военных инструментов пропаганды для продвижения своего влияния в Соединенных Штатах" и во "вмешательстве во внутреннюю политику" США. А еще КНР вытесняет американцев из западной части Тихого океана, "подрывает военные преимущества Америки на суше, на море, в воздухе и в космосе" и "ограничивает свободный поток информации" для своих граждан, обрушивая "новую волну преследований на китайских христиан, буддистов и мусульман".

Майкл Пенс сделал заявление о том, что "в последние годы Китай резко повернул в сторону контроля и угнетения собственного народа". При этом вице-президент США явил не лучший пример вмешательства во внутренние дела КНР, назвав причиной трений с Китаем в торговых отношениях "власть КПК" и предложив китайскому руководству брать в качестве образца для подражания Тайвань.

Новым стало обвинение Китая в стремлении "повлиять на американское общественное мнение на выборах 2018 года и предстоящих президентских выборах 2020 года"; это почти дословно повторяет аналогичные обвинения в адрес России.

Впервые за многие годы США вернулись к пропагандистским спекуляциям по поводу Синьцзяна и Тибета. Материалы по этим темам собирает двухпартийная комиссия Конгресса США, отслеживающая состояние прав человека в Китае. Ее сопредседатель сенатор Марк Рубио 10 октября обнародовал законопроект, который осуждает "китайские репрессии" в Синьцзяне и призвал правительство США рассмотреть вопрос о санкциях против китайских официальных лиц.

Возврат Вашингтона к темам Синьцзяна и Тибета может говорить о подготовке террористическо-сепаратистских групп для дестабилизации положения в этих районах Китая. В частности, могут быть использованы кадры уйгурских боевиков, которые сейчас эвакуируются из Сирии ближе к китайскому Синцзяну, прежде всего, в Афганистан.

Интересен и такой новый мотив в американской пропаганде, как обвинение России и Китая в негласном разделении труда по "подрыву демократии" в мире. Якобы "экономический подъем" Китая и военная "напористость России" "посылают мощный сигнал другим лидерам, меняя их представления о том, что должен представлять собой законный режим".

Таким образом, США открывают новый идеологический фронт, втягивая китайское руководство в полномасштабную конфронтацию. Китай хотел бы избежать подобного сценария и удержать дискуссии с Вашингтоном в рамках "торговых трений". В Пекине всячески подчеркивается, что там учитывают негативный опыт СССР в холодной войне с Соединенными Штатами. Редакционная статья Global Times от 14 октября в очередной раз повторила официальную позицию руководства КНР: "Китай не пойдет на новую холодную войну с Америкой... Новая модель холодной войны не сложится, если Китай проявит сдержанность".

Однако достаточно ли того, что "Китай не пойдет"? Если США развернут идеологическое наступление, сможет ли китайская "сдержанность" предотвратить холодную войну? Пока Пекин действует в рамках "изматывающей обороны": отказывается первым повышать ставки в конфронтации с Вашингтоном, но обещает, что "будут рационально и мощно реагировать на провокации США по конкретным вопросам".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539857040
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