 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: Опыт борьбы против СССР пригодится в борьбе против Ирана
13:05 18.10.2018

Bloomberg: Опыт борьбы против СССР пригодится в борьбе против Ирана

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН, в 2019 году Ирану потребуется импортировать 12,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции

Для рядовых граждан Ирана внезапный дефицит томатной пасты на фоне американских санкций и неэффективной политики иранского правительства является предзнаменованием роста цен на продукты питания и их будущей нехватки. Томатная паста является важнейшим ингредиентом во многих иранских блюдах, поэтому внезапный дефицит вызовет паническую скупку оставшихся запасов, пишет Исфандияр Батмангхелидж в статье для издания Bloomberg.

Восстановление американских санкций против Ирана может ограничить Тегерану доступ к импорту дешевых сельскохозяйственных товаров, а этот импорт имеет решающее значение для обеспечения продуктами питания граждан Ирана. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН, в 2019 году Ирану потребуется импортировать 12,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Одним из источников сельскохозяйственной продукции является сам Иран. Однако в течение последних 20 лет Тегеран также периодически импортировал зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из США. В 2012 году, в разгар напряженности вокруг иранской ядерной программы, Иран импортировал из США 120 тыс. тонн пшеницы. В момент, когда администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о восстановлении антииранских санкций, Иран являлся крупным импортером американских соевых бобов, импорт которых составил 414 тыс. тонн.

Подобный американский экспорт кажется несовместимым с политикой "максимального давления", которую проводит администрация Трампа, выступающая против любых коммерческих связей с иранским режимом. Действительно, до сих пор США отказывались прислушаться к просьбам ЕС об отмене антииранских санкций. Президент Трамп недавно заявил, что, несмотря на его готовность поддержать народ Ирана, экономических хаос должен заставить Тегеран сесть за стол переговоров.

"У них бушует инфляция. Их деньги обесценились. Все пошло не так. У них начались уличные беспорядки. Вы не можете купить хлеб, вы не можете вообще ничего сделать. Это просто катастрофа. В какой-то момент они просто захотят поговорить… Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие, вот и все. Неужели я прошу так много?" - заявил Трамп.

В некотором смысле политику Трампа против Ирана можно сравнить с политикой экс-президента США Рональда Рейгана против СССР. Однако Рейган, несмотря на его глубокую ненависть к СССР и его ранние заявления о необходимости блокирования поставок зерна в Советский Союз, став президентом, изменил свое отношение к гуманитарной торговле с великом противником США. В 1981 году, вскоре после того, как Рейган стал президентом, он снял эмбарго на зерно, введенное администрацией его предшественника Джимми Картера в ответ на ввод советских войск в Афганистан. Рейган снял эмбарго, несмотря на несогласие Сената и многочисленных представителей его администрации, которые хотели "вести тотальную холодную экономическую войну с СССР, чтобы вызвать крах или смену режима".

Изменение позиции Рейгана было обусловлено тремя причинами. Во-первых, международное сообщество не поддержало эмбарго против СССР, а увеличение экспорта зерна из Аргентины и Канады помогло компенсировать последствия эмбарго США. Во-вторых, эмбарго на поставки зерна в СССР нанесло удар по американским фермерам, которые только начали оправляться от падения цен на зерно из-за слабой экономической политики Картера. Наконец, Рейган стремился продемонстрировать свои торговые навыки, опровергнув мнение критиков, которые указывали на то, что СССР больше никогда не будет вести торговлю с США.

В настоящий момент у Трампа тоже есть веские причины для того, чтобы сохранить поставки сельскохозяйственной продукции в Иран. Во-первых, международное сообщество отказалось от безоговорочной поддержки антииранских санкций. Европейские правительства стремятся разработать новые механизмы, которые позволили бы обойти американские санкции, а Китай и Россия заявили, что они и дальше будут поддерживать экономические связи с Ираном. Недавно Международный суд ООН постановил, что США должны устранить ограничения на экспорт гуманитарных товаров в Иран, во избежание нарушения международного права. США отказались выполнять постановление суда, объявив, что его решение является "политизированным и неэффективным".

Во-вторых, администрация Трампа вынуждена предоставить американским фермерам помощь в размере $12 млрд, чтобы компенсировать последствия торговой войны с Китаем. Крушение экспорта американской сои в Китай - на 95% - стало основной причиной стремления американских фермеров нарастить поставки в Иран в августе 2018 года. Наконец, Трамп также не прочь продемонстрировать свои навыки в торговле.

Должностные лица администрации Трампа непреклонны в том, что американские "санкции и экономическое давление направлены исключительно на режим и его доверенных лиц, а не на иранский народ". Если это действительно так, то администрация Трампа должна сделать гуманитарную торговлю краеугольным камнем своей политики в отношении Ирана.

Во времена "холодной войны" США вели "взаимовыгодную торговлю" с СССР в нестратегических областях, включая поставки зерна. Администрация Трампа может и дальше рассматривать Иран в качестве врага, а иранское правительство продолжит враждебно относится к США, однако оба правительства преследуют одинаковую цель, они заинтересованы в смягчении прямого вреда, который может быть причинен иранскому народу. Расширение поставок американской сельскохозяйственной продукции в Иран позволит достигнуть этой цели.

США к тому же являются крупным экспортером томатной пасты. Это так, между прочим.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539857100
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