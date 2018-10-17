США продолжают пребывать в состоянии гражданской войны, - Джеффри Сакс

13:08 18.10.2018

Project Syndicate: США продолжают пребывать в состоянии гражданской войны



С момента создания США не прекращалась битва двух конкурирующих видений. Основополагающим кредо Америки было то, что "все люди созданы равными". Однако действительность заключалась в том, что белые мужчины были более равными, чем все остальные



Америка до сих пор пребывает в состоянии гражданской войны. Это не просто какая-то гражданская война, а та самая Гражданская война (война Севера и Юга). Первый раунд битвы завершился в 1860-х годах, тогда Конфедерация проиграла. Теперь Конфедерация одержала временную победу. Соединенные Штаты остаются страной, которая расколота на две разные культуры, пишет Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.



С момента создания США не прекращалась битва двух конкурирующих видений. Основополагающим кредо Америки было то, что "все люди созданы равными". Однако действительность заключалась в том, что белые мужчины были более равными, чем все остальные. Белокожие мужчины запрещали женщинам голосовать, у них были рабы, они отбирали земли и забирали жизни коренных американцев.



Во время Гражданской войны 1861?1865 годов рабовладельческая Конфедерация, образованная 13 сепаратистскими штатами Юга, была разбита 19 штатами Севера, после чего федеральное правительство на долгие годы оккупировало южные штаты. После завершения Реконструкции Юга в 1877 году южные штаты все же продолжили практиковать системный расизм в течение следующего столетия, пока Конгресс США не принял Закон о гражданских правах 1964 года и Закон об избирательных правах 1965 года. Данные законопроекты были приняты в основном благодаря поддержке демократов из северных штатов. После этого избиратели южных штатов массово отвернулись от Демократической партии. Республиканцы взяли на вооружение южную стратегию, основанную на сопротивлении стремлению афроамериканцев и других групп меньшинств к получению статуса или власти.



Таким образом, Республиканская партия превратилась в партию Юга, а Демократическая партия - в партию северо-восточных штатов и тихоокеанского Запада. Промышленные районы Великих озер тяготеют к демократам, а штаты Среднего Запада и горные штаты склоняются к поддержке республиканцев. Горные штаты также известны историей белых поселенцев, которые подавляли коренных американцев, азиатских и латиноамериканских мигрантов.



Отношение к владению оружием также прошло разделяющей линией между демократами и республиканцами. Культ оружия Республиканской партии отражает мировоззрение тех общественных сил, которые всегда выступали против меньшинств. Историк Роксанна Данбар-Ортис справедливо отмечает в своей книге, что "ополченцы", упомянутые во Второй поправке к Конституции США, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия, это группы белых мужчин, которые совершали набеги на коренных американских жителей и охотились на сбежавших рабов.



Авидит Ачарья, Мэтью Блэкуэлл и Майя Сень заявили в своей недавней книге "Глубокие корни: как рабство до сих пор формирует политику южных штатов", что: "В штатах, где в прошлом процветало рабство, белое население склонно выступать против Демократической партии, против политики равных возможностей, придерживаясь взглядов, которые могут быть охарактеризованы как расистские".



До начала Гражданской войны, так и после нее бедные белые мужчины примирились со своим низким статусом, потому что они ценили свое превосходство над малоимущими афроамериканцами, которые находились в еще более печальном положении. Таким образом, расистская политика воспрепятствовала появлению классовой политики, в рамках которой малоимущее белое и афроамериканское население могли бы объединиться, чтобы потребовать расширения государственных услуг и повышения налогов для обеспеченного белого населения.



Из 26 сенаторов, представляющих 13 бывших конфедеративных штатов, сегодня 21 сенатор входит в Республиканскую партию, а пять - в Демократическую. Из 38 сенаторов, которые сейчас представляют 19 северных штатов, 27 являются демократами, а девять - республиканцами (два сенатора являются независимыми). Президент США Дональд Трамп в этом смысле является примером географической аномалии, поскольку является про-южным расистом из либерального Нью-Йорка.



Культурный разрыв продемонстрировал себя и на слушаниях Сената, который недавно утвердил кандидатуру Бретта Кавано, предложенную Трампом, на должность судьи Верховного суда США. Защитниками Кавано были в основном представители штатов Юга и Среднего Запада. Сенатор Митч Макконнелл из штата Кентукки, где в прошлом процветало рабство, успешно организовал поддержку Кавано. Сенатор-республиканец Линдси Грэхэм из штата Южная Каролина выступил в качестве самого агрессивного пропагандиста в поддержку Кавано в судебном комитете Сената.



Демократическая и Республиканская партии - это партии, которые принадлежат к разным культурам и географическим районам, а также придерживаются разных подходов к экономике. Северо-восточные и тихоокеанские штаты стремятся к развитию высоких технологий и внедрению инноваций, они выступают за качественное высшее образование для всех, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и увеличение дохода на душу населения. Юг в этом отношении проигрывает. Белое население на Юге и Среднем Западе не только готово выступить в защиту своего статуса и расовых привилегий, оно также борется за сохранение своих рабочих мест в тех отраслях, которые пострадали от введения автоматизации и глобализации.



Сенаторы из южных штатов порой разжигают культурную войну для того, чтобы защитить интересы мегабогатых спонсоров Республиканской партии, которые в настоящий момент празднуют сокращение корпоративного налога и снижение стандартов защиты окружающей среды. При этом в качестве козлов отпущения выступают афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки.



В ближайшие годы продолжающаяся Гражданская война между Севером и Югом может еще больше обостриться. Она не закончится до тех пор, пока совокупный американский рабочий класс, куда войдут представители всех рас и этнических групп из всех штатов, не объединит свои силы, чтобы потребовать большую подотчетность и повышение налогов для состоятельной корпоративной элиты США.



Александр Белов