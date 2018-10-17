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На смену Фанару придет Турецкая православная церковь. Украинский сценарий самоубийства, - Д.Минин
13:32 18.10.2018

На смену Фанару придет Турецкая православная церковь
Украинский сценарий грозит стать для Экуменического патриархата самоубийственным

Фанар разверз под собой бездну. Будучи крошечным островком, существовавшим многие века лишь милостью Божией и попечением Русской православной церкви, затерявшимся в одном из стамбульских кварталов, Экуменический патриархат проявил такие вселенские амбиции, справиться с которыми ему не под силу.

Те, кто подтолкнули патриарха Варфоломея к авантюре, уже показали на Ближнем Востоке чего стоят их стратегические ухищрения. Однако служители Экуменического патриархата должны тоже трезвее смотреть на вещи. Увы, фанариоты давно превратились из служителей Церкви в церковных бюрократов.

Как-то раз в воскресенье утром автору этих строк, находившемуся в Стамбуле с туристической целью, довелось зайти в Фанар на предполагавшуюся воскресную службу. И оказалось, что служб там не бывает не только по будням, но часто и по воскресеньям. При этом, как подтвердили охранники, и патриарх на месте, и все остальные тоже. Только Богу молиться уже некогда. И вот эти-то фанариоты хотят утвердить свое первенство в православном мире? А ведь с такими претензиями от Фанара может ничего не остаться.

Попытки создания "национальных" православных церквей, на что упирает Экуменический патриархат, неизбежно коснутся его самого. Так, Турецкая православная церковь (ТПЦ) уже подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея. Истец утверждает, что у Фанара нет полномочий отправлять своих "экзархов" на Украину и давать там кому-либо автокефалию. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков. И все! ТПЦ назвала действия Варфоломея "преступлением", согласно "как турецким законам, так и Лозаннскому договору, который четко прописал его [Экуменического патриарха. – Д.М.] ответственность и круг обязанностей". В ТПЦ считают, что из-за превышения полномочий Варфоломею нельзя больше оставаться в Турции.

Неканоническая ТПЦ была образована в 1922 году по решению турецкого правительства, которое пыталось создать национальную церковь, не связанную с греческим православием. Сегодня эта церковь имеет три храма, пять общин и менее 1 тыс. прихожан. Она официально зарегистрирована как религиозная структура, может иметь и расширять свою церковную собственность. В настоящее время Турецкую православную церковь возглавляет патриарх Эфтим IV (Эренерол), в миру Паша Юмит Эренерол, внук основателя церкви Эфтима I.

Пока ТПЦ не признана ни одной из 15 поместных православных церквей мира. Однако в логике украинского сценария турецкое государство имеет все основания объявить "национальной церковью" именно ТПЦ, а фанариотов зарегистрировать как иностранное образование. Затем вся церковная собственность Экуменического патриархата перейдет к ТПЦ, а турецкие власти, подобно украинским властям, обратятся с просьбой о ее признании. И почему кому-либо туркам в этом отказывать, если Варфоломей дорожку уже проложил?

Толчок такому развитию событий могут дать дальнейшие шаги Фанара, запланированные им на ближайшее время. В конце октября – ноябре Варфоломей намеревается совместно с Румынской православной церковью приступить к следующей фазе раскола РПЦ: планирует предоставить автокефалию Молдавской православной церкви с последующим переходом ее под власть румын. У Экуменического патриарха тут есть своя выгода – ему бы отошли в этом случае православные приходы Гагаузии. Из всех тюрков, проживающих в Молдавии, православные гагаузы (150 тыс.) по своему диалекту ближе всего анатолийским туркам. Немало их переехало в прежние годы в Турцию, а в последнее время они приезжают туда и на заработки. Общее количество гагаузов в Турции может достигать 50-75 тыс. Греков же в Турции осталось не более 2-3 тыс.

Задумывая "молдавский маневр", Варфоломей рассчитывает укрепить свои позиции в Турции, но тут его может ждать разочарование. Для ТПЦ гагаузы – главная адресная среда, поскольку другие православные тюрки (чуваши и якуты) достаточно далеки от языка и культуры Анатолии и гораздо прочнее интегрированы в РПЦ. Гагаузы Варфоломею не достанутся, это не крепостные, а свободные люди. Им, скорее, суждено стать дополнительным мостиком между РПЦ и ТПЦ, а следовательно, между Турцией и Россией. После получения собственности Фанара и расширения паствы за счет гагаузов ТПЦ вполне может влиться в ряд признанных малых православных церквей.

Национальная греческая (Элладская) церковь давно не в восторге от претензий Варфоломея, но из чувства национальной солидарности особых препятствий ему пока не чинила. Однако в условиях начатого Варфоломеем (самоубийственного для Фанара) расползания всемирного православия по национальным квартирам Элладская церковь вполне может пожелать перехода под свой омофор пока контролируемых Экуменическим патрархом приходов на Крите, а главное, такой драгоценной святыни, как гора Афон, где из 20 монастырей 17 – греческие. И почему бы Русской православной церкви не поддержать эти устремления? Тем самым могут быть урегулированы и правовые нестыковки вокруг статуса Афона, возникшие по милости Фанара, и значительно улучшены отношения РПЦ с материковой Грецией.

В связи с этим обращает на себя особое внимание визит в Сочи египетского президента ас-Сиси. В новых условиях одной из тем его переговоров с В. Путиным могло быть положение в грядущем православном мире Патриарха Александрийского Феодора II.

Поминаемый вторым в диптихе глав поместных православных церквей и поддержавший РПЦ в ее споре с Константинополем, он по значению Александрии в становлении древнего христианства вполне может стать и первым. Именно здесь, в Египте, были созданы и до сих пор действуют первые в мире христианские монастыри Св. Антония и Св. Павла. Для Египта, полагающего себя частью Большой Святой Земли и считающего, что у него гораздо больше прав для этого, чем, например, у Турции, получение такого почетного первенства в православном мире престижно само по себе. Заметим, что в Египте проживают не менее 8-10 млн восточных христиан по сравнению с несколькими тысячами в Турции.

Действия Фанара могут привести не к экспансии неслыханных размеров, а к его полной маргинализации и последующему забвению. И будет, безусловно, жаль, ибо вместе с этим стамбульским кварталом уйдет в прошлое важная часть византийской культуры. Однако как спасать тех, кто этого не хочет? Инициаторам "украинской автокефалии" из Вашингтона и Киева история воздаст по заслугам довольно быстро, но иерархам, поддавшимся на зов сладкоголосых сирен, придется отвечать перед судом Божиим.

А что ждет их в земной жизни? Не исключено, что последним пристанищем для Варфоломея явится та самая Андреевская церковь в Киеве (возле дома Михаила Булгакова), что подарена Экуменическому патриарху щедротами Порошенко. И в собеседниках у Варфоломея окажется призрак такого булгаковского литературного героя, как Воланд. Кто знает, может, весь этот переезд из негостеприимного Стамбула в прекрасный Киев спланирован сознательно. Однако энтузиасты "томоса" обещали украинцам нечто иное, а не дорогостоящих иждивенцев. И тогда жителям Украины может показаться очень странной раздача национально-культурного и религиозного достояния невесть кому и невесть за что.

ДМИТРИЙ МИНИН | 17.10.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539858720
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