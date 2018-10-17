Америка отжимает у России и Ирана сирийскую нефть, - С.Гомзикова

13:43 18.10.2018 Америка отжимает у России и Ирана сирийскую нефть



Новые антироссийские санкции Вашингтон выращивает на руинах разрушенной страны



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Михаил Александров

Сергей Судаков



Администрация Дональда Трампа разрабатывает новый план действий в Сирии, который подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении арабской республики. Эту новость со ссылкой на свои источники в Белом доме озвучил накануне американский телеканал NBC.



Напомним, не далее как на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео фактически поставил ультиматум Дамаску, заявив, что его страна не даст "ни единого доллара" на восстановление Сирии, пока иранские формирования не покинут ее территорию. Почему-то иранский контингент мешает американцам бороться с террористической группировкой ИГ* - так, во всяком случае, они утверждают. При том, что иранские военные (как и российские) находятся в Сирии по приглашению законного правительства этой страны, а вот американцев с их коалицией туда как раз никто не звал.



Теперь Штаты собираются препятствовать восстановлению районов Сирии, где присутствует иранский и российский контингенты. И обещают давить финансовыми и политическими санкциями тех, кто стремится вернуть к жизни эту многострадальную страну.



Мало того, речь не идет даже о том, что они собираются восстанавливать то, что сами своими ковровыми бомбардировками разрушили. Ту же Ракку, например, которую год назад американская коалиция в ходе операции по освобождению от террористов фактически сравняла с землей.



"Это индикатор того, о чем мы всегда говорили: что весь словесный камуфляж насчет заботы о светлом будущем Сирии - не более чем отговорки", - так прокомментировал новую сирийскую стратегию Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



По его словам, суть американской политики остается прежней: максимально затруднить работу законного правительства Сирии и помешать тем странам, которые не на словах, а на деле борются в Сирии с террористической угрозой.



Замминистра назвал такой курс США "однобоким" и "ущербным".



Но в этой однобокости и ущербности нет ничего нового, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров:



- Стратегия американская понятна. Они намерены продолжать свою войну против правительства Башара Асада и против Ирана в этом регионе. А для этого им совершенно не нужно, чтобы Сирии восстанавливалась и показывала успехи в борьбе с терроризмом и создании нормального светского государства, которое будет дружественно и Ирану, и России.



У них цель - это сорвать. Поэтому наивно думать, что они вообще стали бы каким-то образом помогать.



Упоминание об ИГ в данном случае используется исключительно для отвода глаз. Их победа над исламскими террористами абсолютно не волнует. Соединенные Штаты участвовали в создании ИГИЛ*, о чем Трамп, кстати говоря, прямо заявлял, обвиняя в этом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.



ИГИЛ было направлено на то, чтобы свергнуть правительство Башара Асада, а потом ситуацию должны были взять под контроль лояльные проамериканские группировки.



Но план не сработал, и что им сейчас остается?



"СП": - То есть, будут вставлять палки в колеса, чтобы Сирия не поднялась?



- Война переходит в затяжную стадию. И им, во-первых, надо не допустить разгрома оставшихся террористических формирований в Идлибе. Сохранить свое присутствие на курдских землях. И продолжать оттуда вести вот эту диверсионно-террористическую войну.



Во-вторых, не дать Сирии возможности восстановиться, создать привлекательный образ жизни, который, в конце концов, переманил бы значительное число сирийцев, находящихся сейчас в оппозиции, на сторону Асада. Потому что если все увидят, что там жизнь налаживается, кому охота сидеть в этом Идлибе под контролем террористов.



Поэтому американцы так и действуют…



"СП": - Но это верх цинизма. Взрастить террористов, разрушить страну, а потом объявить санкции тем, кто хочет помочь этой стране…



- Что касается санкций, то у них ведь ограничены возможности. Они же не могут против нас войну начать. Не готовы они и против Ирана войну начать.



Вот они и изыскивают способы, как бы помешать восстановлению Сирии, и для этого придумали санкции против компаний.



Там ведь и китайцы могли поучаствовать. И европейцы что-то говорили… А вот теперь они введут санкции, и никто не будет там ничего восстанавливать.



То есть, ситуация законсервируется. Либо России придется брать на себя всю ношу, нести экономические потери, а у нас и своих проблем полно. Но американцев это как раз удовлетворит - такая у них стратегия.



"СП": - Помнится, "белокасочники" своей фейковой химической атакой в Идлибе довели Иванку Трамп до слез. Ей так жалко было сирийских детей, что папе-президенту "ничего не оставалось", как дать залп "Томагавками" по армии Асада. Сейчас о бедственном положении сотен тысяч сирийских детей они не думают?



- Обычные двойные стандарты… Использование информации в одних ситуациях в пользу США, а когда не в пользу США - игнорирование этой информации.



Это их прием, надо к этому быть готовыми. И нам надо так же действовать.



Понимаете, они создают виртуальную реальность, где интерпретируют факты в свою пользу. То, что в реальности происходит, им уже не интересно. Они создают свою реальность, используя свой контроль над СМИ, интернетом и т. д. Поэтому разрушить эту реальность можно, действуя соответственно - создавая альтернативную американцам виртуальную реальностью. А не пытаясь им доказывать, что они не правы. Это бесполезно.



Профессор Академии военных наук, политолог Сергей Судаков уверен, в свою очередь, что американцы никогда не воюют просто так:



- Соединенные Штаты сейчас довольно сильно заинтересованы в том, чтобы остаться и укрепиться в Сирии. И они, конечно, хотят компенсировать свои финансовые потери, которые они понесли совместно с коалицией.



Американцы никогда не воюют просто так. В этом смысле они похожи на римских легионеров, которые всегда требовали большую контрибуцию за свои услуги. И сейчас они хотят сделать так, чтобы огромнейшая часть Сирии стала протекторатом "Большого западного мира", а именно, США и членов их коалиции из 68 государств.



Но в реальности Штаты прекрасно понимают, что Россия и Иран не только пытаются навести порядок в Сирии (воюют там, несут потери), а еще являются теми странами, которые действительно заинтересованы в установлении мира на этой земле. И потому Россия будет диктовать определенные условия: кто будет находиться на земле Сирии. Кто является враждебно настроенным, а кто является не враждебно настроенным.



США и их коалицию никто не призывал в Сирию - они там нежеланные гости. И, конечно же, когда мир будет установлен, они должны будут покинуть территорию республики.



"СП": - А если у них не прослеживается такое желание?



- Нет его, конечно. Поэтому они хотят сделать все совершенно наоборот. Они хотят при помощи методов экономического давления начать выбивать из Сирии сначала Иран, иранские подразделения. Путем давления практически на все сопричастные с Корпусом стражей исламской революции компании, отделения, ветви, дочерние предприятия.



Смысл этих действий такой: "мы вас будем душить до тех пор, пока вы не уйдете и не оставите Сирию нам на съедение".



Но, полагаю, не получится у них с Ираном, который долгие годы живет под жесточайшими санкциями. Россия также не покинет Сирию, где у нас есть свои интересы, которые мы будем отстаивать.



Только США давно перестали руководствоваться принципами международного права. И по большому счету могут пойти на любое ухищрение, на любую провокацию ради того, чтобы заработать достаточно большие деньги.



И вот здесь мы должны понимать, что принципы работы ВТО, принципы работы Всемирного банка, и даже такой организации, как ООН, они попросту канули в Лету.



Американцам это не интересно. Они просто хотят захватить огромный кусок Сирии, где находятся нефтяные ресурсы, а дальше делайте что хотите - восстанавливайте Сирию, не восстанавливайте… Главное, получить свою долю добычи.



И в этом случае, американцы очень похожи на пиратов, которые пытаются захватить чужой корабль и поднять на нем свой черный флаг. Источник - СвободнаяПресса

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