УкрРада начала передачу "варфоломеевцам" церквей УПЦ-МП. Со второй попытки уходит "София Киевская"

13:57 18.10.2018

Рада одобрила передачу Константинополю Андреевской церкви



Депутаты Верховной Рады поддержали президентский законопроект № 9208 о передаче Вселенскому патриарху Андреевской церкви в Киеве. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".



Решение удалось принять не сразу. В ходе первого голосования проект закона поддержали лишь 216 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. Во второй раз "за" проголосовали уже 237 человек.



Согласно документу, Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, но с условием, что Вселенский патриархат будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия.



Само строение при этом останется в государственной собственности. При этом передача здания в пользование влечет исключение его из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника "София Киевская".