Обдирание Дерипаски. Ультиматум США ельцинской "семье" и суверенитет России

16:31 18.10.2018 Александр Нагорный Николай Коньков



12 октября стало известно, что американские власти в лице Министерства финансов вновь перенесли сроки введения санкций против Олега Дерипаски - на этот раз до 12 декабря. Зато, согласно публикации в газете "Нью-Йорк пост" от 9 октября, на принадлежащие главе "Базового элемента" особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне наложен арест: любые сделки с ними запрещены. Главным же полем боя, несомненно, является "алюминиевая империя" российского олигарха, которая в основном находится на территории РФ и управляется через компанию En+ Group со значительным участием иностранных инвесторов. Угроза американских санкций уже заставила Дерипаску прошлой осенью покинуть пост президента этой компании и согласиться на снижение своей доли в ее акционерном капитале ниже уровня 50% (пока она составляет 66%). Согласно первоначальному "плану Баркера" (лорд Британской империи Грегори Баркер, с 17 октября 2017 года - действующий президент En+ Group) примерно 20% акций должны быть проданы банку ВТБ, но этот вариант не устроил американскую сторону, поскольку ВТБ также находится под секторальными санкциями, и теперь Минфин США ведет речь о передаче неуказанной части или даже всех активов "алюминиевого короля" в "слепой траст" одному из американских банков. А это означает на деле захват производственных мощностей собственности Дерипаски и близких ему держателей акций. Де-факто это акт экономической аннексии или национализации данных авуаров в пользу Соединенных Штатов Америки.



Постараемся разобраться, что же происходит на данном направлении, кто такой, в конечном счете, сам Олег Владимирович Дерипаска и почему именно он стал первой мишенью для американских санкций. Сначала обратимся к самому финансово-правовому механизму, на применении которого к En+ Group настаивает ведомство Стивена Мнучина. "Слепой траст" в американском праве является не просто финансовым соглашением, в котором бенефициару (владельцу) траста не разрешается контролировать, управлять или даже знать о своих активах в рамках траста, - нет, деятельность доверенного лица при этом должна быть направлена на то, чтобы как можно быстрее заменить или уменьшить первоначальные активы до суммы менее 1000 долларов, чтобы "слепой траст" был признан "квалифицированным". То есть речь идет не просто о том, что банк из США выставляет требование к компании передать банку все полномочия по управлению активами этой компании. На деле это означает финансовый захват всех авуаров и получение права торговать российским алюминием на мировых рынках. Таким образом, речь идет о том, что все активы Дерипаски (производственные мощности советской цветной промышленности, захваченные в процессе грабительской приватизации 90-х гг.) сменят собственника, а сам Дерипаска и все, кто с ним связаны, взамен получат политическую индульгенцию с правом жить в США и/или где угодно еще на территории стран "коллективного Запада".



Возможно, для самого Олега Владимировича такой "бартер" и окажется приемлемым (особенно в случае хотя бы минимально сопоставимого по ценности размена активов), но он категорически неприемлем с точки зрения суверенитета Российского государства и его контроля за стратегически важной отраслью отечественной экономики, не говоря уже о прямых и косвенных финансовых потерях. Поскольку не так давно Дерипаска заявлял о готовности к национализации своих активов и о возможности перевода управляющей компании En+ Group в одну из двух специально созданных для таких случаев российских "офшорных зон". Но "вашингтонский обком", предупреждая подобное развитие событий, наложил на Дерипаску свою лапу и теперь выдвигает ультиматум в отношении производственных мощностей алюминиевого бизнеса En+ Group. Этот "американский маневр" имеет крупнейшее политическое значение. Фактически перед нами первый образец того, что американцы хотят осуществлять в отношении крупнейших олигархических структур, связанных с Российской Федерацией.



Возникает закономерный вопрос о том, что российское правительство намерено предпринимать в ответ на эту атаку - разумеется, помимо восстановления в правах на территории РФ алюминиевой электропроводки и ночной продажи пива в алюминиевых банках? К переговорам по активам Дерипаски неизбежно должны быть подключены представители нашей "властной вертикали", но о них пока ничего не слышно и их не видно. Кроме того, в делах En+ Group, как известно, активно участвует и группа Ротшильдов, а следовательно - и сама британская корона (остров Джерси, где зарегистрирована En+, является личным владением Елизаветы II).



В результате вся эта катавасия вокруг "алюминиевых огурцов с огорода Дерипаски" тянется вот уже восьмой месяц и лишний раз показывает, что целью санкций со стороны "вашингтонского обкома" является не только "политическое наказание" Кремля, но и параллельное получение различных внерыночных финансово-экономических преимуществ на мировой арене. В данной связи стоит напомнить, что полгода назад, в апреле, американцы уже вводили санкции против РУСАЛа - но были вынуждены быстро отыграть назад, поскольку тут же встало производство "крылатого металла" и взлетели мировые цены на него, что больно ударило по экономике самих США. После этого ведомство Стивена Мнучина, который заявил, что целью санкций, направленных не против компании, а лично против Дерипаски с целью "изменить его поведение", обращается с российским олигархом, словно с печеной картофелиной, вынутой прямо из горящего костра: и охота съесть побыстрее, и жжется… Вот пока и перебрасывают его из одной руки в другую, дуют со всех сторон, но вцепились крепко и отпускать явно не собираются.



Причем нынешние санкции - это далеко не первая попытка американцев "отжать бизнес" у олигарха с пока еще российским паспортом. В 2007 году Дерипаску уже лишали права на въезд в США по обвинению в связях с "русской мафией", но после "сделки со следствием" и сотрудничества с ФБР на время оставили в видимом покое. Как объяснял впоследствии сам Олег Владимирович, он искренне хотел помочь американским шерлокам холмсам в их борьбе против международной коррупции, в том числе - исходящей с территории России, и никакого иммунитета для себя в обмен за столь эксклюзивную и ценную информацию не просил. У кого-то есть существенные основания не доверять его словам?



Кто такой Дерипаска, и что означает его "дело" для России?



"История успеха" Олега Дерипаски, длящаяся и поныне, достаточно хорошо известна, поэтому нет смысла подробно на ней останавливаться. Немалую роль в ней сыграл, так сказать, матримониальный фактор. Cначала - плотное общение "кубанского Растиньяка" с дочерью первого зампреда Правительства РФ Сосковца, а затем - женитьба в 2001 году на Полине Юмашевой, дочери - тогда "личного биографа", а впоследствии - и зятя "всенародноибранного" президента России Бориса Ельцина, после чего Олег Владимирович окончательно вошел в круг ельцинской "семьи" (Александр Волошин, Анатолий Чубайс, Константин Мельниченко и Ко), до сих пор оказывающей значительное влияние на российскую политику и экономику как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также в известной мере оппонирующей "путинским силовикам". А ведь начинал свою блестящую карьеру Олег в должности скромного чиновника, на которого, благодаря его блестящему знанию английского языка, обратили внимание братья Черные, которые и привлекли его в "большой бизнес". Но молодой человек оказался очень "себе на уме" и вскоре ушел от братьев в самостоятельное "плавание", опираясь на появившиеся связи.



В уже упомянутой выше статье "Нью-Йорк пост", помимо "увязок" Дерипаски с сэром Британской империи Леонидом Блаватником и экс-руководителем избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, был специально акцентирован тот момент, что в арестованном нью-йоркском особняке Дерипаски, некогда купленном им за 42,5 млн. долл., а сейчас оцененном в 92 млн., проживает вместе со своими детьми бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова. Которая не только "встречается" (это цитата. - авт.) с крупнейшим греческим судовладельцем Ставросом Ниархосом (у него Абрамович купил в 2004 году особняк Шато-де-ла-Кро на мысе Антиб во Франции. - авт.), но и является закадычной подругой Иванки Трамп (ей, кстати, сейчас прочат место посла Соединенных Штатов при ООН, и эта информация является очевидным "компроматом" против старшей дочери и помощницы 45-го президента США), в то время как сам Абрамович якобы увлечен женой Дерипаски…



Все эти "великосветские" сплетни известного и достаточно авторитетного американского издания, наверное, не имели бы никакого значения, если бы не показывали так наглядно, насколько переплетены между собой интересы и отношения на самом "верху" российских и мировых "элит", и насколько они способны влиять не только на судьбы миллионов наших сограждан, но и на политику правительства и государства в целом. То есть кто там "свои", а кто - "чужие", понятно без особых комментариев и даже без отсылок к известной фразе Збигнева Бжезинского.



Приведенные выше слова министра финансов США об "изменении поведения" Олега Дерипаски как цели направленных против него санкций имеют комплексный: и экономический, и политический смысл. От российских олигархов их американские партнеры требуют, прежде всего, отказа от поддержки высшей политической власти в России, смены или самого президента РФ, или нынешнего внешнеполитического курса Кремля, неприемлемого ни для Трампа с его лозунгом "сделать Америку снова великой", ни для его оппонентов из "глубинного государства".



О том, почему это так и никак не иначе, - чуть ниже, здесь же отметим, что взамен на капитуляцию и выдачу "зачинщиков кремлевского бунта против империи доллара" российским олигархам, чиновникам и политикам даются неопределенные намеки на полную или хотя бы частичную отмену санкций, сохранение некоторых активов и главное - свободная жизнь на Западе. Дерипаска в этом отношении - самая удобная и выгодная "мишень", поскольку является одним из богатейших олигархов России, чрезвычайно плотно встроенным в глобальную экономику, но при этом и не "полностью своим" для Путина, так что вероятность "обратки" для "коллективного Запада" в данном случае минимальна. Так что, в данном случае медленное, но верное обдирание американцами Дерипаски является и наглядным примером для остальных власть и собственность имущих лиц в Российской Федерации: "Собаку бьют - невестке знак дают".



Промедление смерти подобно, или как превратить победу в поражение



И те, похоже, этот сигнал уже полностью приняли и поняли, свидетельством чего можно считать выступление 10 октября на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, он же - "профсоюз олигархов") главы Счетной палаты и председателя правления Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. По его словам, теперь главная задача внешней политики страны должна заключаться в улучшении отношений с западными странами и смягчении санкционного режима. Кудрин утверждал, что в случае ужесточения санкций реализовать планы по развитию экономики России, включая майский "суперуказ" президента, будет попросту невозможно и призвал руководство государства изменить политику в отношении Запада: или "помириться", или сделать так, чтобы бесконечный поток санкций хоть как-то замедлить, - тем более, что сейчас, по его мнению, нет "таких глобальных проблем для России, рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами", чтобы идти с ними на конфронтацию и "подставляться под санкции". Разумеется, эта позиция нашла полное понимание и поддержку среди присутствующих в зале, а председатель РСПП Александр Шохин даже заявил, что для них "Мамаев и Кокорин лучше, чем Петров и Боширов", сорвав свою долю бурных аплодисментов.



У известного афоризма: "Если вы такой умный, то почему такой бедный?" - есть менее известный "зеркальный" двойник: "Если вы настолько богаты, то почему настолько глупы?" В данном случае речь идет не о глупости Кудрина - в голове у Алексея Леонидовича, как известно, полный порядок, а выбранные им приоритеты априори не являются темой для обсуждения… Речь идет, прежде всего, о том, что внимавшие его словам миллионеры и миллиардеры, нажившие свои состояния в основном на "приватизации" некогда государственной собственности и повышения ее "конкурентоспособности" на мировых рынках за счет снижения себестоимости продукции путем максимального сжатия расходов на рабочую силу ("под нож" пошли не только зарплаты и пенсии, но и образование, здравоохранение, другие социальные расходы), не понимают, что они, в нынешнем своем качестве и статусе, обречены в любом случае, при любом исходе текущего конфликта между Россией и "коллективным Западом". Дерипаске в этом процессе, похоже, отведена роль "жертвенного барана" или даже "козла отпущения", показательное, медленное, но верное обдирание которого должно заставить все "олигархическое стадо" содрогнуться от ужаса и заставить срочно искать пути спасения от грозящей им скорой гибели. А Кудрину - роль "козла-провокатора", который поведет все это откормленное стадо прямиком на глобальную бойню.



Представляется, что все эти события: арест недвижимости Олега Дерипаски и ужесточение официальной позиции США по санкциям против его активов на Западе, выступление Алексея Кудрина на РСПП и публикация журналом "Вопросы экономики" абсолютно "либерал-монетаристской" статьи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева под типичным для автора названием "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития", где очень много внимания уделено гипотетическому созданию в нашей стране "благоприятного и конкурентоспособного инвестиционного климата", но ни слова не говорится о необходимости снижения запредельного сегодня и все растущего уровня социального неравенства, - не случайно совпали с внезапной сменой приоритетов в американской внешнеполитической риторике: с антироссийской на антикитайскую.



Одной из главных задач Дональда Трампа в качестве 45-го президента США, как известно, было и остается уничтожение российско-китайского стратегического союза, смертельно опасного для американского "глобального лидерства" уже в ближайшей исторической перспективе, когда Россия выступает в качестве стратегического тыла для "красного дракона" и, совместно с постсоветскими государствами Центральной Азии, надежным источником энергетических ресурсов для его экономики в случае блокады морской торговли. Поэтому США в течение последних семи-восьми лет делали и продолжают делать все возможное для того, чтобы снова перевести внешнеполитический курс Кремля на "ельцинские рельсы" и тем самым обеспечить стратегическую изоляцию полуторамиллиардного Китая.



Нынешняя ситуация в российских "верхах" дает множество сигналов того, что "вашингтонский обком" при содействии своих союзников по "коллективному Западу", в первую очередь - Великобритании и Нидерландов (гибель малайзийского "боинга", "допингово-олимпийский скандал" ВАДА, "дело Скрипалей" и т.д.), в конце концов, то ли уже добился, то ли чрезвычайно близок к достижению желаемого им результата. Если это действительно так, то "глобалистов" всех стран и народов можно будет поздравить с невероятной победой в изначально безнадежной для них ситуации - сродни той, которой их прадеды добились в феврале 1917 года, когда, по наполненным скрытым злорадством словам Уинстона Черчилля, "ее (России) корабль пошел ко дну, хотя гавань уже была видна", а их отцы - в 1991-м. Правда, между двумя этими датами стоит русская Победа 1945 года, неразрывно связанная с именем Сталина и "красным проектом". Поэтому сегодня, по всем правилам истории, вроде бы должен быть черед праздника на нашей улице. Но ведь с такими "генералами и маршалами", как Дерипаска, Кудрин, Медведев и Ко, при всем уважении к их талантам личного обогащения и пребывания во власти, конечно, много не навоюешь. И тогда на вопросы о том, почему молчит российское правительство, наши законодательные органы, которые должны были бы ответить на антироссийские провокации американского конгресса, европейского и британского парламентов, уже приобретшие силу законов, ответ оказывается печален и прост. Им "команды сверху", где все еще надеются, что их простят и примут в окружение Белого дома и Букингемского дворца, пока не поступало. Впрочем, то же самое происходит и на Украине, и практически по всем фронтам открытой против нас "коллективным Западом" гибридной войны. А тут промедление уже не просто смерти подобно - начались "показательные казни".



17 окт. 18 Источник - завтра

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