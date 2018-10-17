Китайский студент разработал уникальный лазерный принтер пятого поколения

17:55 18.10.2018

Студент одного из китайских вузов разработал уникальный лазерный принтер пятого поколения, который без тонера и картриджа может "выжечь" текст на бумаге.



Отмечается, что при облучении высокотемпературным лазером температура частей обычной целлюлозной бумаги поднимается, в результате чего происходит процесс карбонизации и изменения цвета волокна, затем получаются графические объекты, которые идут в печать.



При этом принтер, распечатывая 120 страниц в минуту, по скорости и точности не уступает обычному лазерному принтеру, пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн".



Кроме того, в новом принтере используется экологически безопасное оборудование. Производство и утилизация картриджей для традиционного принтера загрязняет окружающую среду, себестоимость переработки такого материала высокая, а частицы тонера могут накапливаться в организме человека и повреждать легкие.



Принтер с технологией "выжигания" работает без расходных материалов и не наносит вреда здоровью человека, что служит его основным преимуществом. Также распечатанные тексты или графические объекты при сжигании лазерного угля хранятся вечно и не меняют цвет.



В настоящее время лазерный принтер с технологией "выжигания" в основном ориентирован на компании экспресс-доставки и супермаркеты, которые печатают курьерские накладные и этикетки.



Однако в самое ближайшее время будет налажено его массовое производство, что позволит приобрести такой принтер каждой китайской семье.



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