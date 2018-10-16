Цель уничтожения Сирии - уничтожение арабской и исламской нации, Китая и России, - муфтий Хассун

20:49 18.10.2018

Муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун часто в своих выступлениях благодарит Россию за помощь сирийскому народу. Последнее его послание было особенно ярким. "Возможно, в России есть те, кто не хотел, чтобы страна вмешивалась в конфликт в Сирии, но я скажу им, что в будущем они поймут, что российское решение было правильным на фоне экспансии ненавистного всем в мире империализма".

Ахмад Хассун: Цель уничтожения Сирии - уничтожение арабской и исламской нации, Китая и России (Aks Alser, Сирия)



Муфтий Башара Асада Ахмад Бадреддин Хассун высоко оценил позицию России и отметил важную роль агентства "Спутник" (Sputnik) в передаче подробностей событий в Сирии и в мире. Об этом сообщает агентство, которое процитировало его заявление, сделанное в понедельник.



"То, что сделала Россия в Сирии, - это послание всему миру, что она не выступает ни за правительство, ни за режим, как утверждают. Она выступает на стороне права и сирийского народа. Когда она стояла на стороне нашей сирийской армии и президента, вместе с ним был и народ, и все они выступили против Запада, который хочет уничтожить весь регион. Если бы ему удалось это сделать в Сирии, то они бы также добрались до России и разрушили ее. Таким образом, цель состояла не в том, чтобы нанести ущерб Сирии. Целью было разрушить ее, чтобы сначала уничтожить арабскую нацию, потом добраться до мусульманской общины, а затем охватить весь Восток, а также Китай и Россию, чтобы уничтожить их экономику и культуру. С этой задачей они хорошо справились в Югославии. Познакомившись с историей Югославии, вы узнаете, что она была разорвана Западом на четыре или пять стран. Это было одно из богатейших государств в Европе, а теперь превратилось в несколько беднейших стран. Как следствие, очевидно, что целью уничтожения Сирии было нанести ущерб другим игрокам.



Именно поэтому сегодня все слои сирийского населения, все конфессиональные группы внутри общества чувствуют признательность и благодарность по отношению ко всему российскому народу и тем, кто его поддерживает. Возможно, в России есть те, кто не хотел, чтобы страна вмешивалась в конфликт в Сирии и выступил с критикой позиции властей, но я скажу им, что в будущем они поймут, что российское решение было правильным на фоне экспансии ненавистного всем в мире империализма. Об этом говорил Трамп, когда заявил, что целью была не только Сирия, но и российский народ, с которым американцы сегодня борются экономически в нефтяном и промышленном секторах. Более того, они не позволяют Индии иметь дело с Россией. Они не позволяют любой другой стране сотрудничать с Россией, но кто сказал им, что Америка - мировой полицейский, который один должен воспитывать весь мир?



Муфтий добавил: "Президент Трамп заявил, что он является врагом всего мира, кроме своей страны, в то время как президент Путин заявил, что он - друг всего мира и своей страны и только по этой причине протянул руку нашему народу. Он сделал это только ради народа, для благополучия и безопасности в обществе. Поэтому я хочу сказать мусульманам России: сохраняйте это единство с Россией. Вместе вы сильнее. Если кто-то хочет разделить вас, знайте - он хочет вас уничтожить".



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Оригинал публикации: أحمد حسون : الهدف من تدمير سوريا هو تدمير الأمة العربية و الإسلامية و الصين و روسياОпубликовано 16/10/2018

AksAlser, Сирия

Верховный муфтий Сирии шейх Ахмед Бадр-эд-Дин Хассун