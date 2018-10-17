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Предчувствие гражданской войны. Порошенко оказался коварным и неистовым гадом, - Эдуард Лимонов
22:59 18.10.2018

Предчувствие гражданской войны
Порошенко оказался коварным и неистовым президентом, он мобилизовал на помощь себе религию

Пока мы тут с вами в волнении наблюдали новые эпизоды "дела Скрипалей", волновались, кто негодовал, кто аплодировал, помещению Кокорина - Мамаева в тюрьму "Бутырка", происходило такое!

И происходит такое, церковный раскол происходит на наших глазах, что случается обычно раз в тысячелетие.

11 октября миру стало известно о решении Синода Константинопольского патриархата (территориально располагается в Стамбуле, на территории нашего заклятого союзника Турции, но находится под влиянием США, Гюлен - Гюленом, а церкви особо; и Эрдоган, - перший лепший друг ВВП и господин Турецкий поток, ведь на стороне Украины, у него и съезды крымско-татарского народа проходят в Стамбуле, вы заметили?).

Константинопольское решение начинает издалека, чтобы перейти лишь в конце к сути, к самому страшному и физически неприятному.

Так вот, принято решение "о восстановлении в иерархическом чине патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) и митрополита УАПЦ Макария, о восстановлении Киевской митрополии Константинопольской патриархией и о начале процесса предоставления украинскому православию автокефалии".

"Судя по всему, мирным этот процесс не будет" - мрачно резюмирует сайт Украина.ру, расположенный в Москве на Зубовском бульваре. И добавляет, что, по его сведениям, в Киев уже направляются 40 тысяч украинских радикалов-националистов.

Да уж мирным не будет, хотя, может, и не сорок тысяч пока направляются, а меньше.

Вдумаемся, что происходит и будет происходить.

Происходит то, что Константинопольский патриархат, может, и старейший, но равный среди прочих, решился на авантюрный, отчаянный поступок: объявил о "восстановлении" своей Киевской (украинской) митрополии, фактически наплевав на то обстоятельство, что уже пять веков Киевская митрополия является субъектом Русской православной церкви. Фактически решил вторгнуться на чужую территорию. И вторгся.

Что же будет? Если на Украине остались там 42 миллиона населения, то все они придут в волнение необычайное, создастся общественное настроение сродни событиям вокруг (до и после) Варфоломеевской ночи.

А кто и не верует, того события втянут, так всегда бывает, эта история похуже отказа от русского языка, поопасней будет.

Если политические разборки и даже война в Донбассе не достала до сердец всех украинских граждан, то религиозный раскол, подобно, цунами идет сейчас на них на всех и грозит ни больше ни меньше гражданской войной. Потому что кто такой верующий? Это непременно активист, то есть уже с начала выросший в групповой идеологии.

Это только кажется, что верующие смирные. На самом деле им далеко не все равно, под каким патриархом молиться. То, что их определят к какой-то Туреччине, к эмигрантам, снимающим у Турции чуть ли не из милости несколько домишек администрации, не должно им понравиться.

Посмотрим, что произойдет на реальном масштабе жизни.

Я не знаю, сколько церквей на Украине. Тысячи, я полагаю. Большинство паствы сегодня на стороне Московского патриархата, не на стороне России, но на стороне своего религиозного иерарха.

Возьмем хотя бы только Киево-Печерскую лавру.

В центре Киева - город в городе, на двух холмах, на территории в 30 гектаров расположилась Киево-Печерская лавра. 14 храмов, семь музеев, знаменитые пещеры (Печерская - это производное от "пещеры", то есть Пещерская) монахов, дальние и ближние, могилы… летописца Нестора, Ильи Муромца, Петра Столыпина, входной билет 60 евро.

И что с этим всем будет?

Нам объяснили уже все причем стороны, что за автокефалию или против автокефалии будут голосовать верующие. И что необходимо будет две третьих верующих, чтобы высказались за автокефалию.

И что, вокруг результатов голосования не будет актов насилия и пролития крови?

Несомненно будут.

Если за бетонный аэропорт Донецка такие бои шли, то представьте, что будет вокруг Киево-Пещерской лавры! Жуть что будет, резня и кровища.

Руководитель пресс-службы канонической Украинской православной церкви (нашей, той, что под Московской патриархией себя декларирует), В. Анисимов: "Очевидно, что будут очень плохие последствия. Сейчас начнется раскол мирового православия… один раз станешь на путь беззакония и уже не остановишься, мне кажется, что сейчас Константинополь на этот путь и встал…"

Инициировал всю эту затею с автокефалией президент Украины Петр Порошенко, которого когда-то по дурости признали президентом и в Москве.

Мы все склонны были презрительно высмеивать и внешний вид, и политические действия Петра Порошенко, но Порошенко оказался коварным и неистовым президентом. Он мобилизовал на помощь себе религию. Не погнушался сыграть религиозной картой.

Рискуя выпустить из заключения упорядоченные до сих пор потусторонние силы.

И они вырвались и грозят воронками ненависти пронестись по Украине, завывая: "Горе очагам вашим!"

Журналисты задают экстремальные вопросы, типа "Будут или нет погромы?"

Будут, конечно, скорее будет хуже, будет гражданская война.

Воскресный день, впрочем, когда под одной датой собрались вместе довольно возбуждающие юбилеи (День Покрова Богородицы, юбилей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), День казачества, День защитника Отечества) за исключением двух эпизодов: у памятника Ватутину и с попыткой радикалов пронести на Майдан палатку, вроде закончился без боев.

Дело тут, видимо, в том, что Старший Брат Украины - США в лице спецпосланника Курта Волкера дал директиву не допустить столкновений. И не допустили. 6200 полицейских охраняли Киево-Печерскую лавру.

Охранили.

Российские церковные иерархи рассержены. Они уверены, что попытки захвата храмов обязательно будут. Как уверены и в том, что "верующие будут защищать свои храмы".

Журналисты пишут: "Одной проблемой у Кремля стало больше".

А что, если это не проблема, а возможность?

По-моему, это и проблема, но и возможность.

Эдуард Лимонов

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539892740
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