Путин: в случае ядерной войны россияне попадут в рай, остальные просто сдохнут

23:35 18.10.2018

Путин: россияне попадут в рай в случае ядерной войны - в качестве мучеников



Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи заявил, вызвав смех зала, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне попадут в рай



Президент РФ пояснил, что реализация такой концепции возможна благодаря системе раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение несколько секунд фиксирует в глобальном масштабе старт ракет на любой территории, а также определяет траекторию полета и районы падения головных частей ядерного оружия



"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - предупредил Путин. При этом концепция применения Россией ядерного оружия не предполагает превентивного удара, напомнил президент РФ.



"В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, - сказал он. - Наша концепция - это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории".









Президент РФ пояснил, что реализация такой концепции возможна благодаря системе раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение несколько секунд фиксирует в глобальном масштабе старт ракет на любой территории, а также определяет траекторию полета и районы падения головных частей ядерного оружия.



"Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая" - отметил президент.



Путин также заявил, что Россия ничего не боится. "Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать", - сказал он.