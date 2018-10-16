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|Гаагский суд принял иск "РусГидро" к Киргизии на 37 млн долларов
00:04 19.10.2018
Российская компания "РусГидро" подала заявление на правительство Кыргызстана в Гаагский международный арбитраж, затребовав 37 млн долларов. Гаагский суд принял иск российской компании в отношении Кыргызстана. Упомянутая компания "РусГидро" не смогла реализовать проект по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Но она утверждает, что на начало строительных работ было затрачено 37 млн долларов и требует эти деньги у Кыргызстана. Кыргызстан посчитал завышенной названную сумму и потребовал провести международный аудит. Теперь этот вопрос будет рассмотрен в суде.
Есть еще одна причина того, что Кыргызстан не возвращает деньги – в бюджете нет такой большой суммы денег. Чиновники планировали погасить долг путем привлечения нового инвестора, но такого инвестора не удается найти еще с 2016 года.
Источник: газета "Фабула пресс" №67 от 16.10.2018 / стр. 2