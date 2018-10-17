США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Ч. 2, - А.Халдей

00:29 19.10.2018 США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Часть вторая



Смогут ли Трамп и аль Саул переиграть демократов и королевскую семью?



В первой части статьи "США и Саудовская Аравия: карта конфликта" была рассмотрена история отношений США и Саудовской Аравии и перечень детонаторов конфликта, которые прежнему американскому руководству удавалось обходить в силу более высоких профессиональных качеств, чем есть у нынешнего руководства.



Трамп в свойственной ему разухабистой манере потребовал от Саудовской Аравии платить дань США за безопасность, иначе король потеряет власть. Перенести такую пощечину король Сальман Аль Сауд при всей своей зависимости от США не может себе позволить, иначе он лишится трона у себя дома. Король ответил Трампу отказом. Началась серия эскалаций в виде угроз, ультиматумов, обвинений.



2. Поле конфликта.



2.1. Зона разногласий. Трамп выдвигает Саудовской Аравии денежные требования. Та смогла бы их принять, но форма, в которой эти требования были выставлены, неприемлема для короля саудов, и он с гневом отверг все претензии Трампа. Теперь уже Трампу некуда отступать без потери лица.



2. 2. Реальные потребности сторон. Трамп нуждается в деньгах. Король Сальман Аль Сауд нуждается во внешних знаках почтения и уважения со стороны Трампа. Эти знаки уважения помогают Сальману удерживать трон у себя дома. Если Сальман проглотит оскорбление, будет унижено все государство саудов, и королю не сохранить власти и жизни.



2.3. Зона возможного соглашения. Так как сторонам нужно разное, то в принципе им не так уж и сложно договориться. Сальман может оплатить дань, если она будет упакована в приемлемую для него форму. Трамп может оказать Сальману знаки внимания и уважения, не принося при этом извинений и не теряя лицо самому. Просто Трампу придется заплатить за прощение подороже, чем обычно, но это Трампа устроит. Он подаст это для своих как одолжение, а Сальман подаст это для своих как победу над Трампом. Стороны разменяются искомыми ресурсами и разойдутся, успокоившись и продолжая взаимовыгодные отношения.



Зона разногласий между позициями сторон могла бы быть исчерпана, вращаясь вокруг денег и вопроса об уважении. Но Трамп у себя дома находится под огнем соперников, которые немедленно поймали его за язык. От Трампа стали требовать немедленно принять санкции против Саудовской Аравии. Той не осталось ничего, чтобы ответить готовностью заплатить оком за око и зубом за зуб. И даже двумя зубами за один зуб, так как, по заявлению саудов, их санкции превысят американские.



3. Инцидент.



На этом фоне американская администрация, состоящая из не вполне искушенных в политике людей, принялась третировать руководство Саудовской Аравии. В дело был запущен саудовский диссидент, родовитый бывший саудит, ныне проживавший в США и даже работавший в тамошней газете Washington Post, некий Джамаль Хашогги. Он сильно досаждал саудитам своими статьями, и те заманили его в Турции в саудовское консульство, после чего тот исчез. Турки крайними быть не захотели и обвинили во всем саудитов. США также поддержали обвинение. Саудиты утверждают, что Хашогги покинул консульство сам, и где исчез - непонятно.



4. Эскалация.



От Трампа накануне выборов в Конгресс неоконы требуют поставить принципы выше интересов. По Саудовской Аравии требуют ударить со всей силы. Теперь уже Трамп рискует потерять лицо и показать слабость, что повлечет для него проигрыш в промежуточных выборах в Конгресс и сделает вероятным импичмент после этого поражения. Но если Трамп ударит по саудитам и потеряет Ближний Восток, он с еще большей вероятностью теряет власть и получает импичмент. Так неоконы валят Трампа - ценой потери Саудовской Аравии. Они уверены - купить арабов назад они смогут после того, как устранят Трампа. Настолько велика цена победы внутри США, что даже такая жертва не считается слишком большой.



Трамп старается выкрутиться, как может. Он заявил: "Я еще ему не звонил, но в какой-то момент буду звонить… Я поговорю с ним в скором времени". Имеется в виду король Саудовской Аравии. Трамп старается оттянуть навязываемое столкновение.



Тем временем Эр-Рияд заявил, что если Трамп не отступит и введет санкции против Саудовской Аравии, то цена на нефть будет 200 долларов за баррель, а в Саудовской Аравии появится российская военная база. Блеф отличается от лжи тем, что при определенных обстоятельствах он может и воплотиться. Так что отмахиваться от этого высказывания саудитов не следует.



5. Цели в конфликте.



Демократы в США преследуют Трампа за убитого саудовско-американского журналиста. Несколько лет назад они преследовали Россию за Pussy Riot. Таким образом, инцидент с саудитами стал поводом для травли Трампа в интересах демократов США, а не республиканцев.



Трамп старается не попасть в ловушку демократов и не испортить отношения с СА. В то же время все пути для отступления ему отрезаны конкурентами. Сейчас для Трампа уже даже деньги не играют такой роли, как в начале конфликта.



Для короля Сальмана Аль Сауда важным является не потерять достоинства и показать себя моральным победителем. Не пойти на условия Трампа и сохранить власть - это его победа.



Для семьи Сальмана целью является компрометация короля и его наследников и создание возможности для смены династии.



Для Европы целью является не попасть между молотом и наковальней - между США и их вассалами.



Для всех прочих целью является не ввязаться в чужой конфликт и не упустить момента, когда будет выгодно из наблюдателя перейти в чьи-то союзники.



Так как в статье невозможно изложить графическую схему, то можно попытаться карту конфликта описать словами.



Есть две стороны конфликта: Сторона А - США. Лидер конфликта Трамп. Сторона Б - Саудовская Аравия. Лидер конфликта - король Сальман Аль Сауд. Это активные участники. Пассивный участник - убитый журналист.



Но стороны и лидеры конфликта не являются его инициаторами и заказчиками. Со стороны США инициаторы конфликта - демократы и неоконы, а точнее - стоящие за ними глобальные банкиры. Со стороны СА - ближайшее окружение короля и его семья, надеющиеся свалить Сальмана, кланы, контролируемые США. Провокаторами конфликта являются члены Конгресса США от демократов со стороны США и члены королевской семьи СА.



Союзники. Со стороны США союзником в этом конфликте является, разумеется, Британия. Она готовит санкционный список с именами саудовских чиновников. Британия бьет одной пулей двух зайцев - не дает потушить конфликт между США и СА, оставаясь в рамках союзнических отношений с США, и в то же время ей выгоден этот конфликт - она надеется вернуть себе СА, когда ее потеряют США. С такими союзниками, как Британия, никакие враги уже не нужны.



ЕС также рассматривает возможность присоединения к санкциям - им просто деваться некуда. Канада также поддерживает США.



Со стороны Саудовской Аравии активные союзники не просматриваются. ОАЭ и Бахрейн объявили о поддержке СА, но их положение между союзниками и наблюдателями. Втягиваться в полноценный конфликт с США и Западом из-за СА им не с руки.



Есть такая категория, как наблюдатели. Кроме Ирана, Ирака, Омана, Катара, Йемена, ОАЭ и Китая, за санкционной войной США и СА наблюдает Россия. И в определенный момент она может из наблюдателей перейти в союзники СА. Это качественно изменит всю ситуацию. Россия реально в состоянии гарантировать безопасность СА от ближневосточных соседей и предложить интересные инвестиционные проекты взамен утраченных в США. Чем крепче Россия в Сирии и Ливии, тем больше вероятность такого сценария. Угроза взвинтить цены на нефть может лишить США европейских союзников - те начнут требовать от США отступить. Китай также не останется в стороне.



Ситуация однозначно выгодна Британии и России. У обеих стран появляются шансы перехватить Саудовскую Аравию. Но только вот тягаться с российскими военными возможностями Британии будет невозможно. Выход из ЕС лишил Британию и экономических потенций. Остается Россия. Как бы ни сложились боевые действия между США и СА, оба они понесут в результате сильный урон. И только у России будет большой выбор возможностей. И уж чего точно Россия не сделает - это не предложит себя в качестве посредника. Вот уж чего России не нужно - так это мирить СА с США. Хотя лучше России и с этой миссией сейчас не справился бы никто.



Патовая ситуация в конфликте США и СА ставит мир на грань очень острых политических событий. Утопая в конфликтах, США теряют свои позиции мирового лидера. Сейчас стало известно, что СА добила США угрозой помириться с Ираном. Это будет означать, что главные нефтедобывающие страны СА, Иран и Россия, находясь под санкциями США, организовали свой нефтяной картель типа ОПЕК. И существующий ОПЕК попадет под контроль этих стран.



В таком случае в мире начнется конкуренция между ЕС и Китаем за право предоставить свою валюту вместо нефтедоллара в качестве единой валюты международных расчетов за нефть. Смогут ли США вырваться из этой ловушки - покажет время. Но так получается, что как бы ни сложилось, победит Трамп или проиграет - это уже неважно. В любом случае проигрывают глобальные американские финансисты.



6. Стагнация, разрешение конфликта.



Правы оказались те российские дипломаты, которые оценивали конфликт как ссору, которая часто возникает между США и СА и после серии взаимных угроз заканчивается примирением сторон. Убийство журналиста неожиданно помогло Сальману выйти из затруднительного положения, так как внимание было переключено с ультиматума по оплате на ЧП в консульстве.



Так как была предъявлена звукозапись допроса и убийства, Сальман не стал упорствовать и убийство признал, но объявил, что во всем виноваты его исполнители, а сам он не в курсе происходящего. Виновные будут наказаны, но США снимают вопрос санкций, а СА вопрос ответных санкций, и все сохраняют лицо.



Стороны поиграли мускулами и обменялись предупреждениями. Проблема пока отложена, но не снята. Трамп в любое время может вернуться к вопросу оплаты Саудовской Аравией за ее безопасность. Повод для шантажа остался и просто ждет своего часа. Но в любом случае говорить о полноценном разрешении данного конфликта пока рано, так как договорились Трамп с королем саудов, а вот инициаторы конфликта - демократы и семья Сальмана - свой профит пока не получили.



Александр Халдей Источник - REGNUM

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