Иран направил в арбитраж ответный иск против Туркменистана

00:37 19.10.2018

Глава Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК) Хамид Реза Араки (Hamid Reza Araqi) в интервью изданию Tansim рассказал, что иранская сторона направила ответный иск против Туркменистана в Международный арбитраж.



Иран направил жалобу на то, что Туркменистан прекратил поставки газа в зимнее время, требуя погашения долга.



В середине августа свой иск против НИГК в Международный арбитраж направил "Туркменгаз".



Ожидается, что рассмотрение дела продлится два года.



Напомним, что в конце 2016 года между Ираном и Туркменистаном разгорелся скандал после того, как "Туркменгаз" потребовал от НИГК выплатить долг в размере $1,8 млрд. Как сообщали иранские СМИ, после длительных переговоров стороны пришли к взаимному соглашению. Несмотря на это, 1 января 2017 года Туркменистан прекратил подачу газа в Иран.



В течение последующих двух лет Иран неоднократно угрожал Туркменистану исками и разбирательством в Международном арбитражном суде.