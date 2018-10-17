 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 19.10.2018
00:38  В госмагазинах Туркменистана появились некоторые продукты. Власти закрывают частные лавки
00:37  Иран направил в арбитраж ответный иск против Туркменистана
00:29  США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Ч. 2, - А.Халдей
00:09  Россия: на пути от семибоярщины к выборной монархии, - А.Запольскис
00:04  Гаагский суд принял иск "РусГидро" к Киргизии на 37 млн долларов
Четверг, 18.10.2018
23:35  Путин: в случае ядерной войны россияне попадут в рай, остальные просто сдохнут
22:59  Предчувствие гражданской войны. Порошенко оказался коварным и неистовым гадом, - Эдуард Лимонов
20:49  Цель уничтожения Сирии - уничтожение арабской и исламской нации, Китая и России, - муфтий Хассун
17:55  Китайский студент разработал уникальный лазерный принтер пятого поколения
16:31  Обдирание Дерипаски. Ультиматум США ельцинской "семье" и суверенитет России
14:14  Авторитетный узб-боксер Гафур Рахимов объяснил свои проблемы с законом происками Гульнары Каримовой
13:57  УкрРада начала передачу "варфоломеевцам" церквей УПЦ-МП. Со второй попытки уходит "София Киевская"
13:43  Америка отжимает у России и Ирана сирийскую нефть, - С.Гомзикова
13:32  На смену Фанару придет Турецкая православная церковь. Украинский сценарий самоубийства, - Д.Минин
13:08  США продолжают пребывать в состоянии гражданской войны, - Джеффри Сакс
13:07  Грузите уран цистернами. Кому достанутся богатства "вонючего" озера Сасык-Куль на Памире
13:05  Bloomberg: Опыт борьбы против СССР пригодится в борьбе против Ирана
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12:44  В СаудАравии задержан популярный в ЦА сектант-салафит Абдукадыров ("абу-Марьям")
12:42  В Западно-Казахстанской области построен мавзолей "Золотой женщины"
12:37  В Петропавловске установили памятник Кожабергену жырау (кто это?)
12:34  Куда заведет транзит власти Армению, - А.Забродин
12:08  В Туркмении начались "бои без правил" за хлопковый урожай, - Т.Зверинцева
11:39  Подозреваемый в убийстве журналиста Хашогги саудовский лейтенант-ликвидатор аль-Бостани оперативно погиб в ДТП
10:25  В казахском Атырау судят сбежавшего акима области Бергея Рыскалиева
09:45  В Узбекистане вступил в силу закон о трудоустройстве за рубежом. Мирзиеев подписал
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09:39  Из-за запрета Узбекистана на ввоз кыргызского картофеля фермеры терпят убытки
09:33  Теракт в Керчи: Крым не верит в версию "обиженного студента", нет ли тут бандеровского следа?
09:12  Кыргызстан не получит от золота "Джеруя" ни цента, договор подписан в интересах частных лиц, – Д.Камчыбеков
09:10  Восстановлению Сирии добавят рисков. США могут принять меры против российских компаний за участие в нем, - "Къ"
08:45  "Дело Хашогги" не помешает военным контрактам США, - Ю.Паниев
08:38  Китайская буржуазия впала в пессимизм. Компартия утверждает, что торговая война стране не страшна, - В.Скосырев
01:04  F-35 в сирийской ловушке. Рискнет ли Израиль репутацией американского ВПК
01:01  Кто и зачем разрушает Республику Йемен? - М.Князева
00:58  США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Ч. 1, - А.Халдей
00:29  Ни принц Салман, ни Трамп не выйдут сухими из воды кровавого дела Хашогги, - Le Monde
Среда, 17.10.2018
22:48  Первая АЭС в Узбекистане будет стоить $11 млрд
22:42  В Казахстане новый Глава комитета государственного имущества и приватизации - Бакытбек Ташенев
22:38  Саакашвили подводят под обвинение в подготовке заказного убийства
18:27  Елбасы прибыл в Бельгию. На какой-то неведомый саммит
17:57  Восстановлена картина бойни в керченском колледже
11:50  Сирия. Война с целью дестабилизировать мир, - Вибке Диль
11:48  Ближневосточный Скрипаль: Лондон и Брюссель боятся связываться с арабами, - "СП"
11:47  "Зажравшиеся чиновники ошалели от вседозволенности". Линии раскола в Росэлите множатся, - А.Полунин
11:45  Недееспособный Вашингтон. Соединенным Штатам нужен новый Карибский кризис, - Д.Суслов, С.Карпачев
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    Туркменистан   | 
Иран направил в арбитраж ответный иск против Туркменистана
00:37 19.10.2018

Глава Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК) Хамид Реза Араки (Hamid Reza Araqi) в интервью изданию Tansim рассказал, что иранская сторона направила ответный иск против Туркменистана в Международный арбитраж.

Иран направил жалобу на то, что Туркменистан прекратил поставки газа в зимнее время, требуя погашения долга.

В середине августа свой иск против НИГК в Международный арбитраж направил "Туркменгаз".

Ожидается, что рассмотрение дела продлится два года.

Напомним, что в конце 2016 года между Ираном и Туркменистаном разгорелся скандал после того, как "Туркменгаз" потребовал от НИГК выплатить долг в размере $1,8 млрд. Как сообщали иранские СМИ, после длительных переговоров стороны пришли к взаимному соглашению. Несмотря на это, 1 января 2017 года Туркменистан прекратил подачу газа в Иран.

В течение последующих двух лет Иран неоднократно угрожал Туркменистану исками и разбирательством в Международном арбитражном суде.

Источник - хроника туркменистана
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