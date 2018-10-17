В госмагазинах Туркменистана появились некоторые продукты. Власти закрывают частные лавки

00:38 19.10.2018

В Туркменистане наблюдается некоторое улучшение в обеспечении населения продуктами через государственные магазины.



Как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", в эти дни на рынках Ашхабада появились куриные ножки, которые продаются без ограничений по 8 манатов за килограмм.



Напомним, что в сентябре в столице возник дефицит куриного мяса. Куриные ножки продавали не более двух килограмм на человека.



Кроме того, сейчас можно без ограничений закупать Пепси-Колу местного производства. Торговцы стараются реализовать напиток блоками по 12 бутылок за 48 манатов. К блоку прилагают сухарики или чипсы стоимостью 2 маната, чтобы покупатели платили по 50 манатов.



С 13 октября в госмагазинах вновь появились сигареты, которых не было с августа. Однако самые дешевые из них теперь стоят не 25, а 30 манатов за пачку.



Местная мука в госмагазинах продается по 1-1,5 маната за килограмм, но, как сообщается, плохого качества и явно не высшего сорта (коричневая).



В частных торговых точках цена импортной казахстанской муки в то же время выросла до 8 манатов за кг, в марте она же стоила 4,80. Российская мука также выросла с 21-26 манатов за двухкилограммовую пачку в марте этого года до 39 манатов в октябре.



Цены на муку с марта по октябрь этого года выросли почти вдвое



Вместе с тем, ашхабадские власти в очередной раз взялись за ликвидацию частных магазинов, расположенных в жилых многоквартирных домах. Во многих районах нет супермаркетов или торговых центров, поэтому предприниматели открывали магазинчики в подвалах домов и на первых этажах, оптом закупая продукты на крупных рынках.



Последние дни комиссии, куда входят представители хякимлика, полиции и налоговой службы обходят торговые точки с требованием немедленно их закрыть. Только в микрорайоне МИР-7 за последние несколько дней закрыто девять подобных магазинов.



В преддверии Азиады власти также закрывали мелкие торговые точки. Позже, путем дачи взяток, некоторым владельцам торговых помещений было разрешено вновь их открыть.



Отметим, что после визита экспертов МВФ в Туркменистан, властям было рекомендовано "избавиться от излишней зарегулированности бизнеса и предоставить всем предпринимателям равные рыночные условия".