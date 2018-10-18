Пентагон опасается, что война с Китаем начнется случайно, - В.Скосырев

08:03 19.10.2018

США и КНР превратили Восточную Азию в заложника своего соперничества



Владимир Скосырев

18.10.18



Два американских бомбардировщика В-52, способные нести ядерное оружие, пролетели рядом с островами в Южно-Китайском море (ЮКМ), которые КНР считает своей землей. Пекин заявил, что защитит суверенитет страны. Инцидент произошел на фоне ожидаемой встречи министров обороны двух держав в Сингапуре. США надеются договориться о возобновлении военных связей с китайцами, чтобы избежать непреднамеренных столкновений. Но сворачивать кампанию давления на Китай Белый дом не собирается.



ВВС США на Тихом океане опубликовали сообщение, что рейд самолетов представляет собой "рутинную тренировочную миссию". Такие операции проводятся с 2004 года в соответствии с международным правом и обязанностью сохранять Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым.



В Пекине американскую версию полета категорически отвергли. "Острова – это часть территории КНР. Мы примем необходимые меры для обеспечения нашего суверенитета, безопасности и законных интересов", – заявил представитель МИД КНР Лу Кан.



Отсюда можно сделать вывод, что обе державы решили, как говорил Мао Цзэдун, действовать "острием против острия". Но в реальности они конфронтации не желают. По сведениям газеты South China Morning Post, министр обороны США Джеймс Мэттис собирается встретиться с китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Сингапуре. Там должна состояться в четверг конференция министров обороны членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Чья сторона предложила встречу? На сей счет версии расходятся. Мэттис ранее предлагал Вэю пообщаться, но тот якобы ответил: "Нет". Так Пекин отреагировал на то, что Вашингтон наложил санкции на структурное подразделение китайского военно-промышленного комплекса за приобретение истребителей и ракет у России.



Однако Рэндел Шрайвер, помощник министра обороны США, утверждает, что о встрече в Сингапуре просил Пекин. "Китайцы хотят, чтобы положение было стабильным и нормальным. Мы тоже этого хотим", – сказал Шрайвер.



Ранее на этой неделе Мэттис заявил, что Китай ведет себя по отношению к соседям как хищник, и обвинял его в милитаризации островов в ЮКМ. Возможно, министр воспользовался исследованием, проведенным близкой к Пентагону корпорацией Rand.



В исследовании говорится, что Юго-Восточная Азия занимает главное место в политике Китая в развивающемся мире. А около островов Спратли в Южно-Китайском море проходит 60% внешней торговли Китая. Причем на эти острова предъявляют претензии не только КНР, но и Вьетнам, Филиппины, Малайзия.



Эти страны, а также Индонезия и Таиланд не выступают против экспансионизма Пекина. При этом Китай в регионе проводит политику "разделяй и властвуй", делает вывод Rand.



Стратегия Пекина в регионе опирается на разработки мозговых трестов. Один из них – Государственный институт изучения Южно-Китайского моря. Он подготовил доклад о выступлениях президента Дональда Трампа и таких документах правительства США, как Стратегия нацбезопасности и Стратегия нацобороны.



"Борьба Китая с США за ЮКМ будет длительной. Обе державы будут также в течение долгого времени соперничать из-за того, кто заручится поддержкой стран Юго-Восточной Азии", – говорится в исследовании. Его автор предупреждает, что Вашингтон хочет представить себя как защитника международного права. А Китай в американских заявлениях предстает как страна, ведущая себя безответственно и подрывающая порядок. Противостоять США и их союзникам Китай может только одним путем: надо завоевывать больше друзей среди соседей и членов АСЕАН. Таково резюме доклада.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов сказал: "Напряжение нагнетают американцы. Они свято, притом очень наивно верят, что запугают Китай и с помощью военного, политического, экономического давления заставят его отступить.



На чем строится эта уверенность, понять невозможно. Может быть, на оценке американской военной мощи, которая больше, чем у Китая. Может быть, на ощущении того, что американская экономика еще на подъеме. Но эта политика очень опасна. Ведь Китай уже не тот, каким он был 20 или 30 лет назад. Напугать его и вынудить подчиниться нельзя.



Поэтому американская демонстрация жесткости превращается не только в инструмент давления на Китай. Она становится источником региональной нестабильности. А это должно беспокоить весь регион, практически все страны Азии".



Китай считает территории своими, и это, с его точки зрения, обсуждению не подлежит. С помощью бомбардировщиков, военных кораблей побудить Китай изменить позицию невозможно. Можно лишь по неосторожности устроить какую-то провокацию, которая закончится конфликтом, стрельбой. Это и создает угрозу эскалации, заключил эксперт.