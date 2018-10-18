 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шойгу подарил Монголии 13 миллионов долларов, - В.Мухин
08:05 19.10.2018

Сергей Шойгу подарил Монголии 13 миллионов долларов
Москва и Улан-Батор договорились о долгосрочном военном сотрудничестве

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
18.10.18

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Монголию с официальным визитом. В Улан-Баторе уже заявили о заинтересованности в расширении военных контактов с Россией. Об этом же заявил и глава российского ведомства, общаясь с руководством Монголии.

"Мы подписали большой план долгосрочного сотрудничества в военной сфере, связанный, в частности, с подготовкой кадров, проведением военных учений и, безусловно, военно-техническим сотрудничеством", – заявил Сергей Шойгу, встречаясь с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Перед этой встречей Сергей Шойгу был удостоен высшей государственной награды страны – ордена Боевого Красного Знамени. С коллегой Нямаагийн Энхболдом глава военного ведомства РФ в этом году встречался в четвертый раз. "Ценим, что Монголия рассматривает развитие взаимодействия с Россией в качестве одной из важнейших внешнеполитических задач. Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества", – заявил Шойгу.

Заметим, что руководителей оборонных ведомств Монголии и РФ связывают не только служебные вопросы. В июне, когда по приглашению Шойгу Энхболд в качестве почетного гостя направлялся из Монголии в столицу Тувы на заседание Совета министров обороны СНГ, он посетил родное село Шойгу. Монгольская делегация побывала в музее в доме, где проживали родители Шойгу. "Было очень интересно. Встречали очень радушно. Спасибо за все это", – сказал тогда Энхболд.

Тогда же он предложил увеличить набор военнослужащих Монголии в военные вузы РФ и кадетов в Президентское кадетское училище (ПКУ) в Кызыле. Во время визита Шойгу в Улан-Батор такое решение было принято. "Россия и Монголия будут наращивать сотрудничество в образовательной сфере, увеличивать количество специалистов, которые обучаются в военных вузах по обмену", – заявил Шойгу после подписания плана долгосрочного сотрудничества РФ и Монголии. По данным российского военного ведомства, в вузах Минобороны РФ сейчас обучается свыше 300 монгольских военнослужащих. Для небольшой монгольской армии это немало. Но будет, видимо, еще больше. К тому же Россия увеличит квоту на получение образования молодыми людьми из Монголии в ПКУ в Кызыле.

Создается впечатление, что РФ берет шефство над Монголией в деле укрепления ее военного потенциала. В ходе этого визита Шойгу Россия передала монгольской армии безвозмездно аэродромного имущества более чем на 13 млн долл. По словам Энхболда, с получением имущества из РФ расположенный близ монгольской столицы военный аэродром Налайх будет способен принимать новые типы самолетов и проводить их наземное обслуживание. "Заверяю вас, господин министр, что наши авиаторы грамотно овладеют этими машинами, и полученное оборудование будет использоваться долго", – сказал Энхболд российскому коллеге.

Понятно, почему монгольские военачальники благодарны РФ и лично министру Сергею Шойгу за безвозмездную военную помощь. Но в подобном ключе военные отношения с Улан-Батором развивались и во времена СССР. Именно Советский Союз помог Монголии стать независимым государством. И военная помощь Монголии на безвозмездной основе осуществлялась постоянно. В 2005 году Россия списала 98% многомиллиардной долларовой задолженности Монголии перед Москвой. В 2014-м, будучи в Улан-Баторе, президент Владимир Путин продолжил эту традицию. В ходе его визита был подписан ряд документов, в том числе соглашение о безвозмездной военно-технической помощи России Монголии.

"В истории отношений Москвы и Улан-Батора есть то, что трудно измерить деньгами, – сказал "НГ" доктор исторических наук Владимир Попов. – Советско-монгольские войска успешно участвовали в боях на Халхин-Голе и в маньчжурской операции 1945 года против Японии. Монголия поддерживала СССР во время Великой Отечественной войны. Тогда для нужд Красной армии в СССР было поставлено более 500 тыс. лошадей. Монголы собирали деньги на покупку танков и самолетов, которые потом использовались на фронте. И сейчас монголы вместе с Российской армией активно участвуют в военных маневрах. Значит, мы совместно обеспечиваем военную безопасность не только Забайкалья и Сибири, но и всего СНГ".

Заметим, что из Монголии Шойгу отправился с официальным визитом в Китай. Здесь он в пятницу совместно с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся проведет очередное заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Стороны планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС на предстоящий период.

Источник - ng.ru
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