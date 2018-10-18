Елбасы "продолжительно и доверительно" пообщался с Макроном. Зашквар

08:25 19.10.2018

Назарбаев встретился с Макроном

Глава государства подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся необходимая договорно-правовая база.



18 октября Нурсултан Назарбаев встретился в Брюсселе с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



По прибытии на церемонию открытия 12-го Саммита Форума "Азия – Европа" (АСЕМ) Президент Казахстана встретился с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.



Глава государства подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся необходимая договорно-правовая база.



- Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объем взаимного товарооборота может достичь 5 млрд долларов США, - сказал Нурсултан Назарбаев.



В свою очередь Э.Макрон поприветствовал Главу государства и отметил символичность проведения встречи в год 10-летия заключения Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией.



- Господин Президент, мне вдвойне приятно познакомиться с Вами, поскольку это наша первая совместная встреча с момента моего вступления в должность. Я надеюсь обсудить с Вами целый ряд вопросов и услышать Вашу точку зрения, - сказал Президент Франции.

В ходе продолжительной встречи, которая прошла в доверительной атмосфере, были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.