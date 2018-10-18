Сотрудники Андижанской конторы Нацбанка Узбекистана украли со счетов клиентов почти 760 тысяч долларов

08:31 19.10.2018

Сотрудники Андижанского областного филиала Национального банка Узбекистана украли со счетов клиентов 759 тысяч долларов.



"В ходе доследственной проверки было установлено, что должностные лица Андижанского областного филиала Национального банка и другие граждане, предварительно войдя в преступный сговор, незаконно перевели 759 тысяч долларов, находившихся на валютных расчетных счетах 10 хозяйствующих субъектов, являющихся клиентами банка, на расчетные счета других хозяйствующих субъектов, тем самым совершили хищение чужого имущества путем присвоения", – сообщили местным СМИ в Генеральной прокуратуре Узбекистана.



По данному факту в отношении должностных лиц Андижанского областного филиала НБУ и других граждан возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса республики, ведутся следственные действия.