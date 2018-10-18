Экс-руководителя аппарата президента Киргизии Илмиянова объявили в розыск

08:58 19.10.2018

19 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Экс-руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.



По их данным, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года.



"Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. Его местонахождение неизвестно. Госкомитет нацбезопасности проводит оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили в ГКНБ.



По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов, когда занимал должность заместителя руководителя аппарата президента. Первомайский районный суд Бишкека вчера заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.