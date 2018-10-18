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|Экс-руководителя аппарата президента Киргизии Илмиянова объявили в розыск
08:58 19.10.2018
19 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Экс-руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.
По их данным, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года.
"Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. Его местонахождение неизвестно. Госкомитет нацбезопасности проводит оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили в ГКНБ.
По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов, когда занимал должность заместителя руководителя аппарата президента. Первомайский районный суд Бишкека вчера заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.