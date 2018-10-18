Казахстан снял запрет на ввоз мяса из Кыргызстана

09:07 19.10.2018

Министерство сельского хозяйства Казахстана сняло введенные ранее временные ограничения на ввоз мясной продукции предприятий Кыргызстана. Об этом сообщает Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.



Отмечается, что с 17 октября Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК снял введенные ранее временные ограничения на ввоз мясной продукции предприятий ОсОО "Риха", ЗАО "Кантский хлебзавод", ОсОО "Баркад", ОсОО "Салих", ОсОО "Адал - Азык".



Госинспекция представила казахстанской стороне полную информацию об эпизоотической ситуации в КР.



Напомним, 8 октября Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз птицы из Казахстана. Минсельхоз Казахстана посчитал такие меры незаконными и 12 октября ввел временный запрет на ввоз мяса из Кыргызстана.



19 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО