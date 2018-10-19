Белый дом - смена декораций. Надо помочь Трампу разрушить США, - М.Хазин

09:30 19.10.2018

БЕЛЫЙ ДОМ – СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

Почему Москве стоит поддерживать деятельность Трампа по уничтожению глубинного государства



Михаил Хазин

19 октября 2018



В этом тексте не будет ничего нового, по сравнению с "Лестницей в небо". Но будет подробно объяснен один эффект, который представляется мне принципиальным, особенно на современном этапе.



Суть проблемы можно увидеть в этой дискуссии. Ее участники всерьез говорили о том, что политика США не меняется при смене президентов, что все будет "как раньше". В то же время, в реальности картина совсем другая.



В "Лестнице…" подробно обсуждается, что Власть - это конкуренция отдельных малых организованных групп, властных группировок. Что эти группировки могут сложно переплетаться и на пути формальной вертикали управления команда может встречать представителей разных группировок. Если управленческая линия не является согласованной, то тут-то она и "умирает", а вот если она согласована, то, более или менее успешно, реализуется.



Так вот, если при смене президентов, они все находятся под эгидой одной элитной группировки (в случае США - транснациональных финансистов), то их смена влияет на то, через кого пойдут бюджетные потоки (условно, Боинг или Локхид), но никак не влияет на стратегию страны. Точно также, как у нас смена Чубайса на Задорнова, Задорнова на Кудрина, а Кудрина на Силуанова не влияет на политику Минфина. Ну, или, Игнатьева на Набиуллину… Зато как только появилась только мысль о назначении на пост председателя ЦБ Глазьева, началась вакханалия. Почему?



Ответ очень простой. Глазьев не входит во властные группировки, которые контролируются транснациональными финансистами ("фининтерн"). Смена Игнатьева на Набиуллину не меняет либеральной политики российского ЦБ, а вот появление Глазьева - это совсем другая картина. Собственно, с США картина аналогичная. Со времен Рейгана (а в некотором смысле еще раньше, с ухода Никсона) президенты США полностью подчинялись мировой финансовой элите (при этом сами в нее не входили, будучи только высокопоставленными членами соответствующих властных группировок), а потому от их смены ничего в политике США и не менялось. Хотя и тут были тонкости, например, у Буша (старшего) был совсем не тот подход к СССР, который потом реализовала администраций Клинтона (уже к России). Но это, все-таки, тактика. А вот стратегия…



Уже Обама был не совсем представитель финансовых кругов. Точнее, он, начиная со своего второго срока, начал проявлять известную самостоятельность (2011 год - "дело Стросс-Кана", 2014 год - остановка эмиссии), которая финансистам стоила дорого. Но с приходом Трампа дело стало еще хуже. О том, что альтернативные финансистам элиты, в США, начинают поднимать голову (в условиях отсутствия экономического роста, обеспечить который после 2008 года финансисты не могут), я писал еще по итогам промежуточных выборов в США 4 ноября 2014 года (я говорил об этом на Дартмутской конференции, которая в том году состоялась в Дейтоне 4-5 ноября).



Трампа еще не было, но феерическая победа республиканцев наводила на размышления и я тогда сказал, что национальные элиты США, ориентированные на спасение и подъем реального сектора этой страны, уже готовы выдвигать своего кандидата в президенты и он даже может выиграть выборы. Кандидатов оказалось как минимум два, Трамп от республиканцев и Сандерс от демократов, но второй не смог преодолеть коррумпированную Клинтонами верхушку своей собственной партии. А Трамп выиграл.



И в результате он начал медленно, но верно, менять курс американского государственного корабля, с того курса, который ему выстраивали несколько десятилетий финансисты, на совершенно другой. И дело не в том, что он миллиардер-самодур, что он слон в политической посудной лавке, что он придурок и так далее. Все эти эпитеты, кстати, в основном из либеральных СМИ, которые, во-первых, как и все СМИ ни бельмеса ни в какой реальной деятельности не понимают, а, во-вторых, предназначены не для донесения до народа информации, а для вменения ему (народу) "единственно правильной" политики финансистов. В конце концов, если демократия - это власть демократов, то либерализм - это власть финансистов и не нужно об этой базовой истине забывать.



Да, Трампу тяжело, да, про него постоянно пишут гадости, да, он вынужден бороться с саботажем даже в своей собственной администрации (а как иначе, если два поколения чиновников выращенной именно финансистами?), но он работает и борется. И, судя по всему, побеждает. Так что он, скорее всего, войдет в историю США как национальный герой, который смог спасти страну от засилья финансистов-космополитов. Если, конечно, они в процессе своей борьбы против Трампа не развалят США на кусочки. Вероятность такого сценария небольшая, но, все-таки, есть.



В любом случае, нужно отдавать себе отчет: стратегия Трампа имеет очень мало общего со стратегией США предыдущих десятилетий. Он борется с ВТО, он борется с глобализацией, он, в конце концов, пытается сделать доллар национальной, а не международной валютой. И в этом месте наши с ним интересы вполне совпадают, это нужно учитывать, А не произносить смешные мантры про то, что "президенты США приходят и уходят, а политика остается". В нашем случае, политика как раз меняется!