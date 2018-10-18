 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.10.2018
11:13  Жиреющая усмановщина. РосОлигархат неукратимо богатеет
11:09  Как американские наемники "зачищают" БлВосток, - Арам Ростон
11:08  Джамал Хашогги: свобода слова - вот что прежде всего нужно арабскому миру
11:03  "Казахизация": врачи отказали в лечении ребенка из-за русского языка (видео)
09:46  Затянувшиеся проводы доллара. Чтобы отказаться от американской валюты, надо перестроить всю мировую экономику, - В.Гринкевич
09:43  Елбасы сегодня окружает молодая, но стареющая гвардия, - Д.Ашимбаев
09:41  Путин попутал с расстрелами? Вашингтону неизвестно о похищении боевиками 700 человек в Сирии
09:38  Казахстан и Узбекистан соберут урожай инвестиций, - дикая "залепуха" от усмановского "Къ"
09:30  Белый дом - смена декораций. Надо помочь Трампу разрушить США, - М.Хазин
09:16  У Японии достаточно плутония, чтобы произвести тысячи атомных бомб, - Патрик Цолль
09:07  Казахстан снял запрет на ввоз мяса из Кыргызстана
08:58  Экс-руководителя аппарата президента Киргизии Илмиянова объявили в розыск
08:31  Сотрудники Андижанской конторы Нацбанка Узбекистана украли со счетов клиентов почти 760 тысяч долларов
08:25  Елбасы "продолжительно и доверительно" пообщался с Макроном. Зашквар
08:05  Шойгу подарил Монголии 13 миллионов долларов, - В.Мухин
08:03  Пентагон опасается, что война с Китаем начнется случайно, - В.Скосырев
07:59  В Казахстане департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции
00:38  В госмагазинах Туркменистана появились некоторые продукты. Власти закрывают частные лавки
00:37  Иран направил в арбитраж ответный иск против Туркменистана
00:29  США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Ч. 2, - А.Халдей
00:09  Россия: на пути от семибоярщины к выборной монархии, - А.Запольскис
00:04  Гаагский суд принял иск "РусГидро" к Киргизии на 37 млн долларов
Четверг, 18.10.2018
23:35  Путин: в случае ядерной войны россияне попадут в рай, остальные просто сдохнут
22:59  Предчувствие гражданской войны. Порошенко оказался коварным и неистовым гадом, - Эдуард Лимонов
20:49  Цель уничтожения Сирии - уничтожение арабской и исламской нации, Китая и России, - муфтий Хассун
17:55  Китайский студент разработал уникальный лазерный принтер пятого поколения
16:31  Обдирание Дерипаски. Ультиматум США ельцинской "семье" и суверенитет России
14:14  Авторитетный узб-боксер Гафур Рахимов объяснил свои проблемы с законом происками Гульнары Каримовой
13:57  УкрРада начала передачу "варфоломеевцам" церквей УПЦ-МП. Со второй попытки уходит "София Киевская"
13:43  Америка отжимает у России и Ирана сирийскую нефть, - С.Гомзикова
13:32  На смену Фанару придет Турецкая православная церковь. Украинский сценарий самоубийства, - Д.Минин
13:08  США продолжают пребывать в состоянии гражданской войны, - Джеффри Сакс
13:07  Грузите уран цистернами. Кому достанутся богатства "вонючего" озера Сасык-Куль на Памире
13:05  Bloomberg: Опыт борьбы против СССР пригодится в борьбе против Ирана
13:04  Американское сдерживание Китая выходит за рамки торгового конфликта, В.Пироженко
12:44  В СаудАравии задержан популярный в ЦА сектант-салафит Абдукадыров ("абу-Марьям")
12:42  В Западно-Казахстанской области построен мавзолей "Золотой женщины"
12:37  В Петропавловске установили памятник Кожабергену жырау (кто это?)
12:34  Куда заведет транзит власти Армению, - А.Забродин
12:08  В Туркмении начались "бои без правил" за хлопковый урожай, - Т.Зверинцева
11:39  Подозреваемый в убийстве журналиста Хашогги саудовский лейтенант-ликвидатор аль-Бостани оперативно погиб в ДТП
10:25  В казахском Атырау судят сбежавшего акима области Бергея Рыскалиева
09:45  В Узбекистане вступил в силу закон о трудоустройстве за рубежом. Мирзиеев подписал
09:40  Киргизия выставляет с 1/11 на торги золотое месторождение "Макмал"
09:39  Из-за запрета Узбекистана на ввоз кыргызского картофеля фермеры терпят убытки
09:33  Теракт в Керчи: Крым не верит в версию "обиженного студента", нет ли тут бандеровского следа?
09:12  Кыргызстан не получит от золота "Джеруя" ни цента, договор подписан в интересах частных лиц, – Д.Камчыбеков
09:10  Восстановлению Сирии добавят рисков. США могут принять меры против российских компаний за участие в нем, - "Къ"
08:45  "Дело Хашогги" не помешает военным контрактам США, - Ю.Паниев
08:38  Китайская буржуазия впала в пессимизм. Компартия утверждает, что торговая война стране не страшна, - В.Скосырев
01:04  F-35 в сирийской ловушке. Рискнет ли Израиль репутацией американского ВПК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Казахстан и Узбекистан соберут урожай инвестиций, - дикая "залепуха" от усмановского "Къ"
09:38 19.10.2018

BCG оценила перспективы стран центрально-азиатской "пятерки"

Центральная Азия остается одним из наиболее недооцененных инвесторами направлений. При этом с учетом роста внутреннего рынка и наличия многочисленной и дешевой рабочей силы страны этого региона, в первую очередь Казахстан и Узбекистан, смогут привлечь в несырьевые отрасли $40–70 млрд инвестиций, оценила консалтинговая компания BCG. Ключевым условием притока этих денег эксперты называют продолжение реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и диверсификацию экономик стран региона.

Традиционно основным фактором привлекательности стран Центральной Азии являются огромные запасы природных ресурсов, однако проводимые реформы создают возможности для вложений и в несырьевые сектора - интерес к ним поддержит большая численность населения, которая способна обеспечить высокую емкость рынка, указывает BCG. В 2017 году оборот внутреннего рынка стран "пятерки" - Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении - составил $150 млрд. По прогнозу Азиатского банка развития, средние темпы роста экономик региона в текущем году составят 3,9%, при этом в Казахстане ВВП увеличится на 3,3%, в Узбекистане - на 7,5%. Положительное влияние на темпы роста в регионе оказывает быстрый рост экономик соседних Китая и Индии.

С 2008 года суммарные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в новые проекты в странах "пятерки" составили $113 млрд (1,5% от мирового объема), но 60% пришлись на сырьевые отрасли (еще 14% - на строительство, 9% на услуги - телекоммуникации, торговля, финсектор). Из общей суммы $82 млрд (70%) привлек Казахстан (на страну приходится 60% регионального ВВП при 25-процентной доле населения в регионе). 16% ПИИ пришли в Узбекистан, 8% - в Туркменистан, Киргизия и Таджикистан привлекли менее 6% всех инвестиций.

В перспективе страны региона смогут привлечь в несырьевые сектора $40–70 млрд прямых вложений, полагают в BCG. Наибольший потенциал и низкие барьеры входа - в обработке сельхозпродукции (пока регион в основном экспортирует сырье: Казахстан - зерно, Киргизия - фасоль, табак и хлопковое волокно, в Узбекистане на экспорт хлопка, фруктов и овощей приходится 22% внешних доходов). Большим препятствием для развития пищевой и текстильной промышленности, отмечают эксперты, является использование устаревших систем ирригации. По их ожиданиям, приток вложений будет наблюдаться также в нефтехимической отрасли и в туризме. Несколько корейских компаний уже вложили $1,4 млрд в газохимический комплекс в Узбекистане.

Наибольшим потенциалом по привлечению ПИИ обладает Казахстан ($32–52 млрд), притоку капвложений будет способствовать наличие ресурсов и относительно низкие операционные издержки ведения бизнеса.
Узбекистан, начавший крупномасштабные реформы, также может привлечь $7–13 млрд. С конца 2016 года новое руководство страны разрабатывает планы улучшения бизнес-климата, помимо этого у страны крупнейший внутренний рынок в регионе, а также многочисленная и дешевая рабочая сила (средняя зарплата там одна из самых низких в мире - $284 в месяц, это сопоставимо с Молдавией и Вьетнамом и почти вдвое ниже, чем в Казахстане,- $516). Киргизия и Таджикистан могут привлечь $1,3–2 млрд и $0,7 млрд соответственно - в частности, в развитие гидроэнергетики. В Туркменистане же возможности для вложений ограничены из-за негативного инвестиционного климата, заключают в BCG.

Татьяна Едовина
Газета "Коммерсантъ" №192 от 19.10.2018, стр. 2

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539931080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин прибыл в Павлодар обсудить реализацию Послания Президента
- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам развития регионов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №653.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №637
- Президента Казахстана сегодня окружает молодая, но стареющая гвардия
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев предложил в соответствие с Посланием Президента, сделать бесплатными детские секции в новых спорткомплексах
- Министр финансов Алихан Смаилов проинформировал о выделении средств, направленных на реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана
- Об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на 18 октября 2018 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  