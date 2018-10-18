Казахстан и Узбекистан соберут урожай инвестиций, - дикая "залепуха" от усмановского "Къ"

09:38 19.10.2018

BCG оценила перспективы стран центрально-азиатской "пятерки"



Центральная Азия остается одним из наиболее недооцененных инвесторами направлений. При этом с учетом роста внутреннего рынка и наличия многочисленной и дешевой рабочей силы страны этого региона, в первую очередь Казахстан и Узбекистан, смогут привлечь в несырьевые отрасли $40–70 млрд инвестиций, оценила консалтинговая компания BCG. Ключевым условием притока этих денег эксперты называют продолжение реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и диверсификацию экономик стран региона.



Традиционно основным фактором привлекательности стран Центральной Азии являются огромные запасы природных ресурсов, однако проводимые реформы создают возможности для вложений и в несырьевые сектора - интерес к ним поддержит большая численность населения, которая способна обеспечить высокую емкость рынка, указывает BCG. В 2017 году оборот внутреннего рынка стран "пятерки" - Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении - составил $150 млрд. По прогнозу Азиатского банка развития, средние темпы роста экономик региона в текущем году составят 3,9%, при этом в Казахстане ВВП увеличится на 3,3%, в Узбекистане - на 7,5%. Положительное влияние на темпы роста в регионе оказывает быстрый рост экономик соседних Китая и Индии.



С 2008 года суммарные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в новые проекты в странах "пятерки" составили $113 млрд (1,5% от мирового объема), но 60% пришлись на сырьевые отрасли (еще 14% - на строительство, 9% на услуги - телекоммуникации, торговля, финсектор). Из общей суммы $82 млрд (70%) привлек Казахстан (на страну приходится 60% регионального ВВП при 25-процентной доле населения в регионе). 16% ПИИ пришли в Узбекистан, 8% - в Туркменистан, Киргизия и Таджикистан привлекли менее 6% всех инвестиций.



В перспективе страны региона смогут привлечь в несырьевые сектора $40–70 млрд прямых вложений, полагают в BCG. Наибольший потенциал и низкие барьеры входа - в обработке сельхозпродукции (пока регион в основном экспортирует сырье: Казахстан - зерно, Киргизия - фасоль, табак и хлопковое волокно, в Узбекистане на экспорт хлопка, фруктов и овощей приходится 22% внешних доходов). Большим препятствием для развития пищевой и текстильной промышленности, отмечают эксперты, является использование устаревших систем ирригации. По их ожиданиям, приток вложений будет наблюдаться также в нефтехимической отрасли и в туризме. Несколько корейских компаний уже вложили $1,4 млрд в газохимический комплекс в Узбекистане.



Наибольшим потенциалом по привлечению ПИИ обладает Казахстан ($32–52 млрд), притоку капвложений будет способствовать наличие ресурсов и относительно низкие операционные издержки ведения бизнеса.

Узбекистан, начавший крупномасштабные реформы, также может привлечь $7–13 млрд. С конца 2016 года новое руководство страны разрабатывает планы улучшения бизнес-климата, помимо этого у страны крупнейший внутренний рынок в регионе, а также многочисленная и дешевая рабочая сила (средняя зарплата там одна из самых низких в мире - $284 в месяц, это сопоставимо с Молдавией и Вьетнамом и почти вдвое ниже, чем в Казахстане,- $516). Киргизия и Таджикистан могут привлечь $1,3–2 млрд и $0,7 млрд соответственно - в частности, в развитие гидроэнергетики. В Туркменистане же возможности для вложений ограничены из-за негативного инвестиционного климата, заключают в BCG.



Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №192 от 19.10.2018, стр. 2