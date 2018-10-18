Путин попутал с расстрелами? Вашингтону неизвестно о похищении боевиками 700 человек в Сирии

09:41 19.10.2018

Официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон заявил, что у Вашингтона нет информации о том, что боевики признанной в России террористической и запрещенной группировки "Исламское государство" (ИГ) удерживают в заложниках 700 человек.



"Хотя мы подтвердили, что на прошлой неделе неподалеку от Дейр-ал-Зора произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, мы скептически относимся к этим данным. Мы также не осведомлены о каких-либо гражданах США, расположенных в этом лагере",- цитирует его Reuters.



О захвате 700 человек в заложники сообщал российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, а также российские информагентства со ссылкой на источник. В четверг, 18 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи, заявил, что представители ИГ захватили почти 700 человек в заложники на юге Евфрата, и каждый день расстреливают по десять человек, требуя выполнить их требования. По данным России, среди заложников есть граждане США и европейских стран, добавил он.