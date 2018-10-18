Елбасы сегодня окружает молодая, но стареющая гвардия, - Д.Ашимбаев

09:43 19.10.2018

Президента Казахстана сегодня окружает молодая, но стареющая гвардия

Д.Ашимбаев: Соответствие потенциала сентябрьских назначенцев новым должностям выглядит достаточно спорным. В целом сложившаяся на сегодняшний момент конфигурация не выглядит ни законченной, ни устойчивой



Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 18 октября



Сентябрьские кадровые перестановки продемонстрировала неизбежность процесса смены поколений и эволюции в казахстанской управленческой элите. О том, как меняются президентское окружение, как на смену "списанным" супертяжам казахстанской управленческой элиты приходят новые лица и как в соответствие с этим меняет политический ландшафт, мы побеседовали с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ.



Грядут досрочные выборы – президентские или парламентские

- Данияр Рахманович, в предыдущих интервью вы отмечали, что в сентябрьских назначениях был элемент спонтанности – похоже на то, что президент принимал решение в последний момент. Неужели именно непредсказуемость является определяющей характеристикой кадровой политики в Казахстане? Как это может сказаться на качестве управленческой элиты?

- Отмечу, что спонтанный характер назначений не отменяет высоких требований к новым назначенцам. Напротив, им необходимо проявить себя в новом качестве с наилучшей стороны и задать достаточно высокую планку работы, чтобы доказать президенту, что он не ошибся в выборе.

На мой взгляд, соответствие потенциала сентябрьских назначенцев новым должностям выглядит достаточно спорным. В целом сложившаяся на сегодняшний момент конфигурация не выглядит ни законченной, ни устойчивой.

Дождемся, кого с собой приведут новые руководители – это первое. Второе – посмотрим, будет ли решен этой осенью назревший вопрос с Нацбанком и правительством.

Наконец, третье – сегодня активно обсуждается возможность проведения досрочных выборов, президентских или парламентских. Очевидно, что итоги выборов можно спрогнозировать заранее, с точностью до одного процента. Но Астана такие игры любит: неожиданно провести выборы и парламент, в котором доминировал "Нур Отан", заменить на парламент, в котором доминирует "Нур Отан". Или в который раз продлить на очередной срок полномочия Нурсултана Абишевича.

Во всем этом есть, конечно, своя внутренняя аппаратная логика – некое казахстанское византийство – однако с точки зрения обычного здравого смысла анализу эти процессы неподвластны.

К тому же совершенно неочевидно, зачем распускать тот же Мажилис, когда он под руководством Нурлана Нигматулина более чем эффективно и оперативно работает?

В целом же складывается впечатление, что Нурсултан Абишевич немного устал от своего прежнего окружения, от того, что оно оказалось не в состоянии добиться какого-то программного прорывного успеха. С этим и связано его желание ввести в "большую игру" новичков, чтобы посмотреть – может быть, у них получится.



Пенсионеры – в зоне риска

- Как вы считаете, у этого призыва элиты есть потенциал для того, чтобы совершить прорыв?

- Если вспомнить, сколько аппаратных поколений управленцев у нас поменялось. Был у нас в свое время призыв интеллигенции во власть, затем банкиров, затем селекционно подготовленных экономистов из президентского аппарата, наконец, последовал рекрутинг на госслужбу болашаковцев.

Однако ни один из этих призывов не выстрелил так, как от него ожидалось. Первые два-три года после прихода в элиту новых людей происходили некие перемены, однако затем все возвращалось в прежнюю колею.

На этот раз, похоже, президент решил пойти ва-банк и сыграть, что называется, "в темную" - бросить несколько новых людей на амбразуры и посмотреть, что у них получится. В то же время президент несколько освежил и оживил новыми лицами высший эшелон власти.

- Значит, тренд на "освежение" и "омоложение" управленческой элиты является определяющим в кадровой политике?

- Последние события показали, что даже политические тяжеловесы не наделены иммунитетом от неожиданной отставки. Вспомним, что продление пенсионного возраста в случае, например, с бывшим спикером Мажилиса Бактыкожой Измухамедовым или экс-руководителем Администрации президента Адильбеком Джаксыбековым, не стало гарантом того, что они доработали на своей должности до полного истечения срока продления.

С другой стороны есть пример бывшего посла РК в Исламской Республике Иран Багдата Амреева, которого освободили от должности главы казахстанской миссии в ИРИ в связи с достижением пенсионного возраста, однако тут же трудоустроили, назначив генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Что касается "курса на омоложение" как ведущем тренде кадровой политики, то наибольшее количество "долгожителей" сосредоточено в акимском корпусе. Это и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, и глава Кызылординского региона Крымбек Кушербаев, и аким Алматинской области Амандык Баталов. Кому-то из акимов полномочия продляли заранее, а вот, к примеру, в случае с Кушербаевым указ вышел буквально накануне достижения главой Кызылординской области пенсионного возраста.

Очевидно, что за каждым решением о продлении срока пребывания на госслужбе стоит аппаратная борьба. Вероятно, она сопряжена с сомнениями самого президента по поводу того или иного высокопоставленного чиновника.

Сказать, что складывающаяся в результате влияния всех этих трендов и веяний кадровой политики конфигурация является устойчивой и предсказуемой, по сути, нельзя.



"Старая гвардия" Назарбаева уже ушла на покой"

Сегодня можно констатировать, что "старая гвардия" Назарбаева практически покинула ряды управленческой элиты – из ее первоначального состава в обойме остался один Ахметжан Есимов, ныне возглавляющий ФНБ "Самрук-Казына".

Ведь многие, кто сегодня считается "старогвардейцем", к примеру, Карим Масимов появились во власти намного позже и заняли руководящие позиции в конце 90-х - 2000-х годах. По сути, президент окружен сегодня уже молодой, но при этом стареющей гвардией.

Таким образом, в последние годы вокруг Нурсултана Абишевича сформировался новый круг ближайших соратников. Чтобы выявить его, посмотрите, кто сопровождает президента в его поездках и мероприятиях. Мы видим рядом с ним первого вице-премьера Аскара Мамина, которому многие небезосновательно прочат пост премьер-министра.

А вот в недавнюю рабочую поездку в Алматы глава государства взял с собой управляющего делами президента Абая Бисембаева. Не исключено, что Абай Айдарханович ездил "на смотрины" на пост акима Алматы, поскольку у президента есть такая привычка – брать с собой в поездки потенциального назначенца, чтобы на месте присмотреться к нему, как он себя проявит, какой уровень владения ситуацией покажет.

Однако затем было принято решение оставить Бауыржана Байбека, хотя не первый год обсуждается вероятность того, что Байбек возглавит либо Администрацию президента, либо правительство.

Повторюсь, что вокруг президента сегодня сформировалась новая команда, состоящая из людей, которых нельзя отнести ни к "политическим тяжеловесам", ни к "старой гвардии" - это и Асет Исекешев, и Аскар Мамин, и Бахыт Султанов, и Абай Бисембаев.

По поводу Бисембаева отмечу, что его бывшие замы в последние годы продвинулись по карьерной лестнице, получив должности акима Акмолинской области и начальника Службы государственной охраны (в настоящей момент Оразкулов ушел в отставку в связи с переходом на другую работу – прим. Ред.).

По сути, это свидетельствует о том, что тот же Бисембаев уже имеет статус "тяжеловеса", уже входит в число ближайшего окружения президента и имеет влияние на уровне принятия решений. Однако представления об этом поколении элиты в обществе как такового нет.

Все привыкли к одному и тому же набору имен и игнорируют тот очевидный факт, что президентская обойма непрерывно обновляется и из тех, кого принято было считать преемником президента, кто-то уже вышел на пенсию, а кто-то – ушел из жизни.

Президент постоянно выводит новые лица из своего окружения на новые позиции – кто-то из них, что называется, "выстреливает", кто-то потихоньку проваливается и переходит во второй и третий эшелон. К тому же президент любит ставить эксперименты и наблюдать, как люди покажут себя в новом амплуа.

И все это свидетельствует об одном – уходить в ближайшее время Нурсултан Назарбаев не собирается. Может быть, на рубеже 2016-2017-х годов такие мысли его и посещали, однако затем президент решил остаться в политике и продолжить двигать молодежь, присматриваясь к ней.