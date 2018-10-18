"Казахизация": врачи отказали в лечении ребенка из-за русского языка (видео)

11:03 19.10.2018

Русофобские проявления свойственны нациестроительствам по всему постсоветскому пространству



Участковый детский врач в казахстанском городе Аркалыке Мольдыр Утебаева отказалась принять мать с больным четырехлетним ребенком из-за того, что мать заговорила с ней на русском языке. Посетительница государственного медучреждения записала инцидент на камеру телефона.



Видеозапись выложена в Интернет и быстро набрала международную популярность. Из записанного диалога следует, что врач требует от матери ребенка общения только на казахском языке, отказываясь общаться на русском языке.



Многие пользователи соцсетей отметили непозволительно хамское поведение медработника, пожелавшего видеть мать с больным ребенком уехавшими из Казахстана в Россию. Возмущаясь видеофиксацией своего поступка, Утебаева сбежала из медкабинета.









Напомним, что в Конституции Республики Казахстан статус государственного языка закреплен только за казахским – несмотря на то, что половина республики разговаривает на русском. Конституция также содержит норму, согласно которой "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык".



Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проводит политику "казахизации", частью которой является сокращение использования русского языка во всех сферах, перевод казахского языка на латинский шрифт, перевод официального делопроизводства на казахский язык, а также ряд других мер. При этом официальная Астана отрицает русофобский подтекст политики, инициированной еще большевиками и получившей продолжение в других республиках СССР ("украинизация", "белорусизиция" и т.д.).



"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода", – цитировала "елбасы" Назарбаева пресс-служба президента.