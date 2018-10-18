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Жиреющая усмановщина. РосОлигархат неукратимо богатеет
11:13 19.10.2018

Мощная поступь жиреющей России: Миллиард к миллиарду
Состояния наших олигархов будут расти до тех пор, пока страна не развалится

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Андрей Бунич

Миллиардеры из России стали лидерами по росту состояния в текущем году. Об этом 18 октября сообщило агентство Bloomberg.

В рейтинге каждую страну представляли 10 магнатов - аналитики подсчитывали, как изменились с начала года их совокупные состояния. Вот как выглядит десятка лидеров, которые вывели Россию на первое место.

Глава и совладелец газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин, основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, глава и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, владелец минерально-химической компании "Еврохим" и Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко, совладелец НОВАТЭК Геннадий Тимченко, совладелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов, совладелец Evraz Роман Абрамович, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг.

По расчетам Bloomberg, суммарное состояние этих россиян выросло с начала 2018 года на 10,8%

Забавно, но еще весной Bloomberg давал понять, что дела у российских богачей идут неблестяще. Всего за один день - 9 апреля - из-за санкций США совокупное состояние 27 богатейших россиян снизилось на $ 16 млрд. Как писало агентство, больше других потерял тогда Потанин - его состояние сократилось на $ 2,25 млрд. Алекперов потерял за день $ 1,37 млрд., а Виктор Вексельберг - $ 1,28 млрд. Но, как показала жизнь, для богатейших россиян такие потери - что слону дробина.

Однако вернемся к рейтингу Bloomberg. На втором месте - американские миллиардеры, которые прирастили 7,5% совокупного состояния. На третьем англичане - 3,4%.

Толстосумы из других стран деньги потеряли. Меньше всего пострадали французские миллиардеры - их совокупное состояние уменьшилось на 0,8%. Шведские, индийские и канадские миллиардеры находятся в середине списка "обедневших" - на 4,6%, 5,4% и 8,3% соответственно.

Хуже всего пришлось богатейшим гражданам Германии и Китая. Замедление национальной экономики сократило состояние богатейших немцев в этом году на 14,8%, а в случае с Китаем к замедлению экономики прибавился и негативный эффект от торговых войн с США - в результате с начала года топ-10 самых богатых граждан КНР потерял 27,6% своего состояния.

Согласитесь, парадоксальная складывается картина: миллиардеры из небогатой России, где реальные доходы граждан падают с 2014 года, богатеют быстрее всех. Тогда как их коллеги из промышленно развитых Германии и Китая быстрее всех беднеют. О чем на самом деле говорит рейтинг Bloomberg?

- Рейтинг очень символичный, особенно если сопоставить показатели экономик стран, которые в него включены, - отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Рост российского ВВП находится на отметке 1,5% - даже сейчас, при хорошей мировой конъюнктуре. В то время как рост ВВП Китая, несмотря на торговую войну, составляет 6?7% ВВП. Если же для сопоставления взять доходы на душу населения, снова только Россия будет выпирать из списка.

В остальных странах будет наблюдаться связь: где темпы роста пониже, там и богатство верхушки пониже, где уровень жизни снизился в целом - уменьшается и верхняя страта. Но для России, получается, эти правила не действуют. Какими бы не были темпы роста экономики РФ и уровень жизни россиян, все равно высшая прослойка - миллиардеры из списка Forbes - богатеют.

Российские миллиардеры зарабатывают все больше и больше, при том, что денег в стране все меньше и меньше. И рейтинг Bloomberg - хорошая иллюстрация к этой ситуации.

"СП": - Сколько сегодня в России богатых?

- В рейтинге Forbes - около сотни россиян. Но даже если взять всех, кому принадлежит собственность в России, финансовые активы и основные средства производства, наберется не более 1 миллиона человек. Из них не более 100 тысяч обладают подавляющим большинством богатства.

Разумеется, это полнейший перекос. А верхушка сверхбогатых вообще находится в полном противоречии с показателями развития страны. Косвенно это подтверждает тот факт, что у нас во всех отраслях, связанных с эксклюзивным потреблением - например, продажей сверхдорогих автомобилей и предметов роскоши - ситуация вообще никак не меняется, и не зависит от состояния экономически.

Разоряются предприятия, которые торгуют товарами низшей и средней ценовой категории. Но эксклюзивное потребление - самое дорогое - остается незыблемым.

"СП": - Что это показывает?

- Полный отрыв класса сверхбогатых. Эти люди, можно сказать, живут в другой стране. Да они и фактически - если по-честному - живут в других странах, и их капиталы находятся в других странах, а не здесь, поскольку они всем владеют через офшоры. И даже в Москве они сосредоточены в определенных районах, вроде Рублевки и Остоженки.

На деле, в лице сверхбогатых мы имеем группу людей, совершенно не связанных со страной. Их по какой-то ошибке - возможно, из-за их прежней идентификации - связывают с Россией.

С этой точки зрения, рейтинг Bloomberg не только демонстрирует противоречие между доходами российской верхушки и всей остальной Россией. Он делает понятным, почему в России не происходят никакие экономические изменения.

Чиновники верхних этаже, надо думать, кормятся от сверхбогатых. Благодаря этому сверхбогатые определяют экономическую политику. Неслучайно, если их положение все-таки начинает ухудшаться из-за санкций, государство бросается открыто им помогать, ни перед кем не отчитываясь. И надо понимать: речь идет о десятках миллиардов долларов, предоставляемых за счет налогоплательщиков.

Получается, если сверхбогатым без всяких реформ хорошо - а только им становится хуже, государство дает деньги, - как ожидать от власти перехода к новой экономической модели? Для сверхбогатых именно нынешняя политика приводит к позитивному результату - позволяет богатеть, несмотря ни на что - зачем же ее менять?!

Поэтому сверхбогатые рассуждают по-другому: пусть хоть вся Россия передохнет - нам-то хватит.

"СП": - Их совсем не интересует долгосрочная перспектива?

- Установки сверхбогатых воспринимались бы дикостью, если бы в России был полноценный политический класс. То есть, узкая группа, которая есть во всех ключевых странах, заинтересованная в долгосрочном процветании своей страны. Термин этот, замечу, социологический - его ввел итальянский правовед и политолог Гаэтано Моска.

Так вот, в России нет политического класса. Наша сверхбогатая элита - люди временные, они не связывают своего будущего с Россией. Фактически, они представители транснационального международного капитала, цель которого - выжать из России все что можно, и неважно, каким путем.

Это положение, кстати, зафиксировано в нашем бюджетном правиле - вся страна должна жить на 40 долларов с барреля проданной нефти, хотя на рынке баррель стоит 80 долларов. А если жить на 40 долларов не получается - надо провести пенсионную реформу и повысить налоги, которые будет платить население (у олигархов в России и налоги другие).

Если все это иметь в виду, становится понятным, что происходит сейчас в России - что вытворяют кабмин и Министерство финансов. И этой линии они будут держаться, возможно, пока не развалят в стране все окончательно.

"СП": - А возможный развал России их не пугает?

- Думаю, нет. У сверхбогатых активы за границей, дети тоже живут за границей. Если Россия развалится - не исключаю - им будет только лучше: тогда с них и спросить будет некому. Если же, напротив, в России придет к власти ответственное правительство, то оно может попытаться спросить со сверхбогатых - попытаться вернуть награбленное. Так что сверхбогатым вовсе не нужно, чтобы в России все было хорошо. Им нужно, повторюсь, выжать из России все возможное - и разбежаться.

Именно об этом, я считаю, говорит рейтинг Bloomberg. О том, что мы фактически живем под властью людей, которые эту страну не считают своей, и интересы которых полностью противоречат интересам российского общества.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539936780
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