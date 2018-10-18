В Алжире госслужащим женщинам запретили носить никаб

15:21 19.10.2018

В Алжире государственным служащим запретили носить никаб, сообщают "Известия".



"Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья ввел запрет для госслужащих на ношение никаба – мусульманского женского головного убора, закрывающего лицо", - говорится в сообщении со ссылкой на Associated Press в пятницу.



В послании министрам и губернаторам премьер отметил, что "государственные служащие должны соблюдать правила и требования безопасности и общения на рабочем месте, поэтому необходима систематическая и постоянная идентификация их личности".



Отмечается, что в Алжире не так много женщин, которые носят никаб. Однако хиджаб – платок, покрывающий голову и шею, – остается в стране весьма популярным.