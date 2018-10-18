Аркадаг открыл в Туркмении японо-корейский полиэтилен-полипропиленовый завод

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16:19 19.10.2018
В Туркменистане открыли новый полимерный завод
В Туркменистане при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась торжественная церемония открытия полимерного завода по производству полиэтилена и полипропилена.
Завод построен в поселке Киянлы на туркменском побережье Каспийского моря консорциумом компаний – корейскими LG International и Hyundai Engineering, а также японской TOYO Engineering. Он ежегодно будет перерабатывать 5 миллиардов кубометров природного газа и производить 386 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности и 81 тысячу тонн полипропилена. Предприятие даст около 1 тысячи новых рабочих мест, а значительная часть его продукции будет направлена на экспорт. Стоимость проекта – свыше 3 миллиардов 400 миллионов долларов США.
Выступая на церемонии открытия предприятия, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан не ограничивается лишь экспортом углеводородных ресурсов, в том числе природного газа на внешние рынки, но и уделяет большое внимание их переработке и производству конкурентоспособной продукции. Глава государства подчеркнул, что ввод в эксплуатацию нового завода будет способствовать укреплению позиций страны не только на рынке нефтегазовых ресурсов, но и дорогостоящей полимерной продукции.
Затем зарубежные гости вручили директору нового предприятия ряд сертификатов, свидетельствующих о высокой технологичности завода и соблюдении высоких требований охраны окружающей среды. Соответствующие сертификаты были вручены от Института имени Юлиуса Кюна (Германия), Фонда здоровой внешней среды (США) и Института Пауля Шеррера (Швейцария).
Затем участники церемонии открытия приняли участие в создании зеленой зоны рядом с новым предприятием. Первое дерево здесь посадил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В этот день массовая озеленительная акция прошла во всех регионах Туркменистана.