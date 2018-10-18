А теперь Горбатый... В Алматы судят кыргызского депутата Асылбек уулу. За создание банды

18:17 19.10.2018

Кыргызский экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу предстал перед судом в Алматы, передает корреспондент КазТАГ.



"Рассматривается уголовное дело в отношении Асылбек уулу Дамирбека, преданного суду по ч. 1 ст. 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них), ч. 3 ст.234 (экономическая контрабанда) УК РК, Джапбасова Есбола, преданного суду по ч. 1 ст. 264, ч. 3 ст. 234, ч. 4 ст. 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград), ч. 4 ст. 194 (вымогательство), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 194 и ч. 5 ст. 287 УК РК", - сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бахытхан Бакирбаев в пятницу.



В суде А. Дамирбек заявил, что является гражданином Кыргызстана.



Также на скамье подсудимых еще 10 фигурантов, преданных суду по ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 234 УК РК: Уланбек Мурадилов, Чынгыз Абакиров, Досбол Джаппасов, Мухит Қазақпай, Мадияр Нурманов, Санжар Саулембаев, Мухит Тыныбаев, Данияр Кожамкулов, Нургали Аульбеков и Куаныш Байгелов.



Стоит отметить, что в числе подсудимых Е.Джапбасов - предполагаемый лидер ОПГ "джапбасовские".



Напомним, 15-16 февраля казахстанскими силовиками для пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, занимающимся контрабандой на приграничных территориях РК, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. В результате задержано 29 подозреваемых.



"Среди задержанных - должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана", - сообщала ранее генпрокуратура РК.



18 февраля сообщалось, что в ходе спецоперации силовых ведомств Казахстана задержаны трое граждан Кыргызстана: Ч.Абакиров, У.Мурадилов и Асылбек уулу Дамирбек. В отношении всех задержанных, в том числе и граждан Казахстана, суд Алматы вынес решение об их аресте. Все заключены под стражу сроком на 2 мес., на время следствия.



А. Дамирбек является экс-депутатом Жогорку Кенеша Кыргызстана, которого ЦИК КР досрочно лишил мандата 16 апреля. Известно, что ранее он работал с задержанными Ч. Абакировым и У. Мурадиловым в ЗАО "Альфа телеком".