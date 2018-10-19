 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская экономика рекордно ослабела. В смысле рост составил всего 6,5%
19:09 19.10.2018

В третьем квартале рост ВВП КНР снова замедлился

Рост китайской экономики продолжает замедляться - в третьем квартале ВВП вырос на 6,5%, что оказалось худшим результатом с 2009 года. Власти КНР уже принимают меры для стимулирования роста, в том числе смягчая требования к банковским резервам и кредитованию. Но эксперты уверены, что китайская экономика продолжит показывать признаки замедления - не только из-за торговой войны с США, но и из-за внутренних проблем - сокращения инвестиций в инфраструктуру, недвижимость, продаж на авторынке.

ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,5% - такие данные опубликовало в пятницу китайское Национальное бюро статистики. Это хуже, чем в тот же период прошлого года, когда рост составил 6,7%, и хуже, чем ожидалось ранее - 6,6%. Более того, это самый слабый рост китайской экономики с первого квартала 2009 года, то есть со времен финансового кризиса.

Рост ВВП Китая замедляется уже в течение нескольких лет, в нынешнем году на него влияют и дополнительные факторы, такие как торговая война с США и рост уровня задолженности. В последнее время также замедлился рост инвестиций в инфраструктуру и недвижимость. Продолжается и ослабление китайской валюты - в четверг курс юаня к доллару упал до самого низкого значения с начала 2017 года, 6,94 юаня за доллар. Промышленное производство в третьем квартале выросло на 5,8% против ожидавшихся 6%, розничные продажи - на 9,2%, что чуть лучше ожидавшихся 9%.

"Китайская экономика сбавляет скорость. Хотя ответственность за это легко возложить на торговую борьбу с США, замедление до сих пор связано с ситуацией в самом Китае, с сокращением инфраструктурных расходов и замедлением продаж на авторынке",- отметил глава подразделения по экономическим исследованиям в Азии банка HSBC Фредерик Нойманн. "Очевидно, что китайская экономика слаба в настоящий момент, и мы видим много пессимистичных настроений по отношению к экономическим перспективам Китая и перспективам финансового рынка",- заявил старший экономист Commerzbank по развивающимся рынкам в Азии Хао Чжоу.

Как американские санкции отразились на экономике и внешней политике Китая
Как американские санкции отразились на экономике и внешней политике Китая
Для стимулирования экономики китайские власти продолжают смягчать требования к банковским резервам - в начале октября ЦБ Китая в четвертый раз с начала года понизил их , в этот раз - на 100 базисных пунктов, до 14,5%, чтобы сделать кредиты более доступными. По мнению экономиста консалтинговой компании Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда, такая политика Китая приносит свои плоды, но для стабилизации властям страны нужно идти дальше. "Мы ожидаем дальнейшего смягчения и кредитно-денежной, и налогово-бюджетной политики в ближайшие месяцы, что должно положить предел замедлению роста к середине 2019 года",- считает он.

По мнению старшего экономиста исследовательского института японской страховой компании Dai-ichi Life Тору Нисихама, в перспективе китайская экономика может избежать резкого снижения показателей, так как власти предпринимают шаги по смягчению кредитно-денежной политики. "Тенденция замедления усиливается, несмотря на обещание китайских властей поддержать внутренние инвестиции для укрепления экономики. Внутренний спрос слаб, хотя экспорт остается хорошим",- отмечает он при этом.

Яна Рождественская

"Коммерсантъ" от 19.10.2018, 13:00

Источник - kommersant.ru
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