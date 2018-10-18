Узбекистан получил свою "стройку века". Путин и Мирзиеев откнопили старт АЭС

19:12 19.10.2018

УЗБЕКИСТАН ПОЛУЧИЛ СВОЮ "СТРОЙКУ ВЕКА"

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев нажали символическую кнопку и дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС.



"Росатом" планирует создание комплекса из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.



АЭС будет размещена в районе озера Тудакуль в 25 километрах от Бухары.



Глава "Русатом – Международная сеть" Александр Мертен рассчитывает, что стройка займет 8-10 лет. Новая станция закроет 20 процентов потребностей страны в электричестве. Она проработает не меньше 100 лет. АЭС будет стоить 11 миллиардов долларов. Контракт на само строительство будет подписан уже весной 2019-го. Первый блок даст энергию в 2028 году.



Российский посол в Узбекистане Владимир Тюрденев рассказал, что "Росатом" сегодня это мировой лидер. Он возводит 36 энергоблоков в 12 странах мира. Причем, он единственный, кто предлагает современный эволюционный проект ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор) поколения 3+, отвечающий всем рекомендациям МАГАТЭ.



По словам дипломата, атомная отрасль будет локомотивом для развития машиностроения, металлургии, строительного комплекса и прочих отраслей экономики Узбекистана.