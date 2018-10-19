 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афганистане погибли полторы сотни участников предвыборной кампании
19:38 19.10.2018

В Афганистане за время подготовки к выборам в парламент и региональные советы были убиты 144 участника предвыборной кампании, еще 350 получили ранения. Об этом сообщает корреспондент "Ферганы" из Афганистана со ссылкой на местные источники. Среди убитых и раненных - кандидаты в депутаты, их помощники, активисты предвыборных штабов и работники избирательных комиссий.

Парламентские и региональные выборы в Афганистане пройдут 20 октября. Активная фаза предвыборной кампании началась во второй половине весны, когда стала известна точная дата голосования. С тех пор предвыборные штабы и избирательные комиссии неоднократно подвергались атакам антиправительственных группировок. Так, в апреле в результате теракта в одном из центров регистрации избирателей погибли около 60 человек. Ответственность за эту атаку взяло на себя так называемое "Исламское государство" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ).

В результате террористических нападений во время предвыборной кампании были убиты 10 кандидатов в депутаты парламента и региональных советов. Тем не менее, силовые ведомства Афганистана заявили, что смогут обеспечить безопасность на должном уровне на 5100 избирательных участках в день голосования. Для этого будут привлечены порядка 50 тысяч местных силовиков, а также военнослужащие контингента НАТО, дислоцированного в Афганистане.

В субботу, 20 октября, отменены все внутриафганские авиарейсы. Последний гражданский самолет из Кабула вылетел в Герат в пятницу, 19 октября, в 10:30 часов по местному времени. Авиасообщение в стране будет возобновлено в воскресенье утром.

Часть центральных улиц Кабула перекрыта для автомобильного движения военными и полицией с вечера четверга. По предварительным данным, движение по этим улицам также возобновится в воскресенье.

Отметим, что по соображениям безопасности в провинции Кандагар выборы перенесены на неделю из-за убийства местного губернатора и двух высокопоставленных силовиков. 18 октября во время совещания по безопасности один из телохранителей губернатора открыл стрельбу по собравшимся. В результате были убиты начальник полиции провинции Абдул Разик и руководитель управления национальной безопасности Кандагара Абдул Мумин. Губернатор Залмай Виса скончался в больнице от полученных ранений.

Добавим, что самая многочисленная антиправительственная группировка – движение "Талибан" – объявила, что будет предпринимать все усилия для срыва выборов, так как они, по мнению талибов, являются "фальшивыми" и организованы для "достижения злонамеренных целей иностранных оккупантов".

19.10.2018

Источник - Фергана
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