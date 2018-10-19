 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бабушку Меркель выносят вперед калошами. Ландтаги Германии в партийном трансе, - Н.Меден
19:48 19.10.2018

Региональная специфика Баварии становится все ярче
Что помогло ХСС удержать в Баварии лидерство?

После невероятно долгой процедуры формирования федерального правительства земельные выборы в Баварии 14 октября стали самым ярким событием во внутриполитической жизни ФРГ.

Главные победители и главные неудачники этих выборов видны невооруженным глазом. Успеха добились зеленые и "Альтернатива для Германии" (АдГ), ослабли позиции партий, образующих федеральное правительство, – ХДС/ХСС и СДПГ. Последнее обстоятельство говорит о недовольстве избирателя правительством Меркель, но отнюдь не означает, что действующий кабинет будет распущен. Все-таки ХСС – региональная партия, и ХДС Ангелы Меркель за ее неудачу формально не отвечает. К тому же Меркель не склонна к эмоциональным решениям в отличие от Герхарда Шредера, для которого провальные земельные выборы стали поводом поставить вопрос о вотуме доверия федеральному правительству (в итоге были объявлены внеочередные федеральные выборы, тогда Ангела Меркель и стала канцлером).

Однако что такое для ХСС 37% голосов избирателей? В лучшем случае – результат, который остается "принять со смирением" (по словам премьер-министра земли Маркуса Зедера). Баварским демохристианам, конечно, хотелось бы вернуть то золотое время, когда партия собирала больше половины голосов (8 земельных выборов подряд в 1974-2003 гг.) и имела абсолютное большинство в ландтаге, формируя земельное правительство своими силами. Монополия ХСС на власть прерывалась лишь на короткие промежутки в середине 1950-х гг. А с 1954 года ХСС неуклонно усиливал свои позиции, чтобы через 20 лет достичь пика в 62% голосов баварских избирателей. Свободное государство Бавария и Христианско-социальный союз были тогда как братья-близнецы; на политической арене Баварии ХСС захватил бесспорное лидерство.

На выборах 14 октября ХСС лидерство удержал, но полученных в воскресенье 37% баварским демохристианам мало. "Кто виноват?" и "Что делать?" – вопросы не только русские. Партийному лидеру Хорсту Зеехоферу, в федеральном правительстве возглавляющему министерство внутренних дел, его коллега по партии Эрвин Хубер сразу поставил в пример себя: он-то ушел с поста председателя партии после выборов 2008 г., когда ХСС получила 43,5%. Однако Зеехофер сразу дал понять, что не собирается расставаться с политической карьерой. В настоящее время именно он ведет переговоры о формировании земельного правительства. Вспыхнувший было конфликт между Зеехофером и баварским премьером Зедером старательно замят: на заседании президиума партии 15 октября Зеехофер сам предложил кандидатуру Зедера на пост премьера. Зедер был избран единогласно, хотя харизматичным политиком его не назовешь. Кстати, Маркусу Зедеру помог, видимо, популярный в Германии (особенно в Баварии) федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, прямо перед выборами приехавший в Мюнхен и агитировавший голосовать за ХСС.

Думается, однако, что более серьезным подспорьем в предвыборной гонке, и не только для ХСС, оказалась негласная тактика "все против одного", а именно против "Альтернативы для Германии". Все претенденты на места в ландтаге – ХСС, СДПГ, зеленые, СвДП, Левая – заявили, что ни при каких условиях не вступят в коалицию с АдГ. Кстати, пресса иллюстрировала предвыборную кампанию АдГ фотографиями, которые подспудно создавали впечатление выступлений перед пустым залом. Наконец, 13 октября, за день до баварских выборов, в Берлине под лозунгами защиты прав человека (имелись в виду права мигрантов) была организована мощная демонстрация, собравшая, по данным журналистов, свыше 100 тысяч участников.

Судя по выступлениям политиков, сильнее всех по поводу неудачи ХСС сокрушается ХДС. Указывая на результаты 14 октября, в ХДС призывают ХСС прекратить раскольническую тактику, которая вредит обеим партиям и правительству в целом (под "раскольничеством" имеется в виду критическое отношение лидеров ХСС к миграционной политике Меркель). Однако тут неясен принципиальный вопрос: может быть, на самом деле такая тактика и помогла Христианско-социальному союзу удержать лидерство в Баварии?

Сегодня ХСС винят в том, что, перехватывая популистские лозунги, он утрачивает роль "партии центра" и на этом теряет избирателя, который уходит к зеленым. Не очевидно. Ведь за зеленых 14 октября проголосовали, прежде всего, бывшие сторонники СДПГ. Похоже, зеленые все больше замещают социал-демократов как партия, за которую голосуют те, кто "порядку" предпочитают "свободу", тогда как те, кто в первую очередь дорожат ценностями "порядка", выбирают демохристиан. СДПГ сейчас в упадке. Сможет ли она возродиться? Можно ли надеяться, что немецкая социал-демократия останется незатронутой кризисом, который охватил социал-демократию всей Европы, забывшую о том, что такое защита интересов рабочих?

Для ХСС сегодня важнее другое: его политическим оппонентом вместо СДПГ стала партия зеленых, но вступать с ней в правительственную коалицию ХСС не намерен. 18 октября был подтвержден выбор в качестве коалиционного партнера ХСС по земельному правительству региональной группы "Свободные избиратели". Последние отличаются от ХСС лишь акцентом на местных проблемах. Сам факт успеха этой группы подчеркивает, что Бавария остается федеральной землей с ярко выраженной региональной спецификой.

Результаты АдГ по последним земельным выборам
смотрим тут -

https://www.fondsk.ru/news/2018/10/19/regionalnaja-specifika-bavarii-stanovitsja-vse-jarche-46975.html

В что касается АдГ, то Гессен, где выборы состоятся 28 октября, – это пока единственная из федеральных земель, в ландтаге которой нет фракции "Альтернативы". В середине октября эту партию в Гессене готовы были поддержать около 12% участников предвыборных опросов. Видимо, все это и подтолкнули Ангелу Меркель к новой инициативе, косвенно нацеленной против АдГ: выступая 16 октября с правительственным заявлением, канцлер высказалась за введение на уровне Евросоюза денежных штрафов в отношении партий, которые в своей предвыборной агитации целенаправленно используют дезинформацию. "Кто-то чувствует себя задетым?" – спросила она, повернувшись в сторону депутатов АдГ.

НАТАЛИЯ МЕДЕН | 19.10.2018 |

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539967680
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