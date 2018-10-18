Господин Опумбаев назначен первым заместителем председателя ГКНБ Кыргызстана

20:03 19.10.2018

Орозбек Опумбаев назначен первым заместителем председателя ГКНБ



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Опумбаев Орозбек Найманович назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.



Орозбек Опумбаев замечен на следующих должностях:



Руководитель Управления государственного комитета национальной безопасности по г. Ош и Ошской области (2008 г.)



Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Правительства КР (2011 г);



Глава Бишкекского управления ГКНБ (2014);